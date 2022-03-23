Анатолий Чубайс покинул Россию — подобными сообщениями сейчас пестрят практически все популярные телеграм-каналы. Некогда самый влиятельный системный либерал российской политики, как сообщается, покинул не только территорию страны, но и пост спецпредставителя президента России по устойчивому развитию.

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«Издание Bloomberg сообщает, что бывший глава «Роснано» и представитель Владимира Путина по устойчивому развитию в международных организациях Анатолий Чубайс подал в отставку и покинул страну», — сообщил телеграм-канал «Baza».

Следом за этой новостью телеграм-каналы начали буквально сыпать едкими комментариями и шутками одна острее другой.

«Bloomberg сообщает об очередном сокрушительном санкционном ударе по нашей стране: Анатолий Чубайс оставил пост спецпредставителя РФ по вопросам устойчивого развития и уехал из страны», — ехидно прокомментировал отъезд Чубайса из страны телеграм-канал «Саваничи».

"Forbes удалось дозвониться до Чубайса по телефону, но на вопрос, действительно ли он уехал из России, он не ответил и бросил трубку», — подлил масла в огонь всеобщего веселья телеграм-канал «Банкста».

"Чубайс уволился, уехал и сразу доллар на бирже ниже 100 рублей», — подхватил эстафету насмешек телеграм-канал «Политджойстик».

Но, пожалуй, самый язвительный комментарий на тему отъезда системного либерала опубликовал телеграм-канал «СОЛОВЬЁВ».

"Как-то даже неловко. Чубайс уехал и даже не посидел на дорожку…» — подметил автор поста.

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Следом за волной насмешек в российском сегменте Telegram стали активно обсуждать, куда же уехал сторонник свободного рынка. Однако получить ответ на этот вопрос не удалось — Чубайс якобы перестал общаться со СМИ и не захотел комментировать свой отъезд.

«Чубайс в Стамбуле. Но сейчас это лишь транзитная точка для выезда в более комфортные страны», — написал телеграм-канал «Майор и Генерал», добавив в доказательство своих слов фото похожего на Чубайса человека возле турецкого банкомата.

На фоне этих новостей телеграм-канал «Темник» задался вопросом относительно будущего Чубайса, уделив особое внимание вопросу санкционной повестки.

«По сети уже разлетается фото Чубайса возле банкомата в Стамбуле. Осталось понять — удалось ли ему снять кеш? Ну и в целом — отношение мировой финансовой закулисы к средствам Анатолия Борисовича и его семьи. Работают ли вне пределов РФ его Visa и MasterCard? Или он снимает средства с карточки «Мир»? Заблокированы ли западными банками его счета, как у других российских олигархов и государственных менеджеров? Если окажется, что «Рыжий» снова сумел сухим пробежать «между струйками», то к этому уже экс-высокопоставленному чиновнику с тридцатилетним стажем неизбежно могут возникнуть вопросы», — написал «Темник».

Достаточно распространенной среди сообществ Telegram стала версия о том, что вслед за своим отъездом Чубайс начнет вести политическую деятельность.

«Ждём не дождёмся появления новых интервью Анатолия зарубежным СМИ с покаянием, осуждением действий руководства России и о том, как в страшных тисках государственных репрессий он работал во благо народа, соблюдая теорию малых дел. Хотя, зная изворотливость и живучесть Чубайса в любых условиях и при любых правителях, он и в Европе будет отлично себя чувствовать. А все провальные проекты в России спишет не на собственную некомпетентность, а на то, что некомпетентны были все вокруг», — высказался телеграм-канал «Медиакиллер».

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В свою очередь телеграм-канал «Дремучий охранитель Z» дал прогноз, что выезд Чубайса из страны — лишь начало массовой миграции некогда высокопоставленных чиновников с либеральными взглядами.

«Это знаковое и очень своевременное бегство, за ним последует ещё какое-то количество людей, не готовых жить в Новой России по новым правилам: мир уже никогда не будет прежним — это факт. Чубайс, сам, наверное, того не понимая, запустил новую волну очищения России от наносного, чуждого и избыточно либерального. Пусть едут. Не надо тратить силы на их критику. Нам предстоит много работы: и за себя, и за тех, кто уехал, и за тех, кто много лет обманывал статистику, контролёров и президента. Жизнь и история всё расставят по местам. Развязка близится», — высказался автор поста.