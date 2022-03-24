Агенты пограничного патруля США спасли около американо-мексиканской границы в Техасе девочку четырех лет, оставленную на берегу реки контрабандистами. Случаи с брошенными детьми-иммигрантами участились с приходом президента США Джо Байдена, который упростил иммиграционную политику своего предшественника Дональда Трампа, чем спровоцировал беспрецедентный миграционный кризис. Недавно еще одна девочка четырех лет, оставленная родителями в надежде, что она попадет в США, утонула в реке после того, как контрабандист перевез ее на американский берег. Интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Army.mil Американо-мексиканская граница

«Все родительские права должны быть немедленно прекращены, и этот ребенок должен быть усыновлен в любящем доме. Любой родитель (родители), который (которые) поместили своего ребенка в эту ужасную ситуацию, не заслуживает дальнейшего участия в жизни ребенка», — пишет JessaQuinn.

«В экономическом плане Байден развил лишь бизнес по торговле людьми», — отмечает raised_by_snipes.

«Наркотиками тоже, не забывайте о наркотиках!» — восклицает centurion1965.

«Когда Трамп был на посту президента, он обеспечивал безопасность южной границы путем строительства стены, ввел политику «оставаться в Мексике», не пускал в США нелегалов с положительной реакцией на ковид, позволил прессе увидеть условия, в которых содержатся нелегалы. А Байден считает необходимым скрывать реальные данные от общественности, перемещая детей из пограничных клеток в клетки министерства здравоохранения. Политика Трампа «оставаться в Мексике» была, по крайней мере, гуманной», — вспоминает Mowerman.

«Даже животные не оставляют своих детенышей без присмотра… и этого мы хотим в нашей стране?» — негодует sidneyisagirl.

«Не совсем верно, но смысл понятен. Животные, которые бросают своих детей, называются либералами/демократами. Если они сначала не убивают своих детей в утробе», — отвечает britreid.

«Отправка несопровождаемого ребенка нелегально через границу в другую страну — это жестокое обращение с детьми. Родители или виновные должны быть привлечены к ответственности так же, как привлекаются к ответственности насильники детей, являющиеся гражданами этой страны, а ребенок должен быть возвращен домой, к родственникам, если родители недоступны», — считает grguyer691.

Freedom House Беженцы

«Если бы я работал в пограничном патруле, я бы сфотографировал каждого из этих детей, которых они находят. Затем я бы отправил их Джо, даже если бы это не принесло пользы его бессердечной администрации. Это невероятно, и только Бог знает, через что пришлось пройти этому бедному ребенку, прежде чем ее оставили там умирать. Благослови Господь мужчин и женщин Соединенных Штатов, которые разгребают проблемы, созданные этой ужасной администрацией», — комментирует uscitizen439.

«Еще одна жертва Байдена, который бесчувственно относится к тому, как достигаются его цели. Достигаются, невзирая на цену и не обращая внимания на невинных, которые гибнут из-за этого», — переживает paulallen5.

«Это все из-за Байдена. Мигранты посылают своих детей, а затем следуют за ними, и их впускают, чтобы побыть с ребенком. ЭТО ДОЛЖНО ПРЕКРАТИТЬСЯ. СЕЙЧАС, А НЕ ПОЗЖЕ», — настаивает Pal621.

«Байден и демократы виновны в финансировании, поддержке и создании условий для торговли людьми и эксплуатации детей. Это их рук дело!» — восклицает fleendarthemagnificent.

Напомним, ранее экс-заместитель главы министерства внутренней безопасности (DHS) США Лора Райс рассказала, что администрация Байдена рассматривает мигрантов из стран Центральной и Южной Америки как потенциальных избирателей-демократов.

«Выгоду от миграционного кризиса также получают картели, занимающиеся нелегальной иммиграцией и зарабатывающие на этом в данный момент около $20 миллионов в день. Отвратительный провал левых в этом вопросе — поправки в законодательстве, предоставляющие льготы одиноким детям, пересекающим границу. Они (левые) это сделали под слоганом предотвращения торговли женщинами и детьми, но очевидно, что они терпят неудачу в этом вопросе», — заявила Райс и добавила, что демократы буквально эксплуатируют детей-мигрантов в своих политических целях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что его администрация намерена устранить «коренные причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.