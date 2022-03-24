Спустя почти год после начала переговоров о возращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана в Госдепартаменте США заявили, что вопрос о готовности Тегерана к возобновлению сделки остается неясным.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«Мы до их пор не знаем, возможно ли в реальности добиться взаимного возвращения к СВПД. Нельзя сказать, что будущее данного соглашения является определенным», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

U.S. Department of State Нед Прайс

«Отсутствие деталей выливается в проблемы с движением денежных средств. Демократы не очень известны финансовой прозрачностью или смекалкой, когда дело доходит до финансирования «проектов», или сделок в данном случае», — отмечает paulallen585.

«Зачем Байдену иметь дело с террористическим режимом Ирана? Давайте выясним, кому заплатили? Мы также должны задать тот же вопрос Обаме и его приспешникам. Кому заплатили за то, что они продали Америку?» — подозрителен cookguy.

«Никакое соглашение не лучше любого соглашения, которое могут заключить Россия, Китай и Байден», — считает bubbiggi.

«Я был бы более уверен в безопасности американцев, если бы в Овальном кабинете не находился больной слабоумием Байден», — пишет flipperusa.

«Это сделка предает Израиль и наживает нам арабских врагов. Зачем это нужно?» — спрашивает tacomafred891.

«Нет ничего удивительного в том, что Иран не хочет «заключать сделку» с США после того, как он увидел, как администрация Байдена решает конфликты в Афганистане и Украине», — уверен thebsterminator664.

«Просто уходите… Переговоры по соглашению о вооружениях с Ираном — пустая трата времени и сил», — подчеркивает lostlink_returns.

«Заключить сделку с Ираном — это как отдать угонщику машину», — иронизирует Dogheaven68!.

«Госдеп скрывает информацию от американского народа, потому что знает, что США получат удар. Так держать, Байден!» — злится deebuck092.

«Байдену просто нужно напечатать больше денег, и тогда сделка состоится», — считает NoMoreFreebies.

«Мы пошлем им паллеты, полные наличных денег и гарантии, что они не будут нападать на американцев. В ответ они нападут на союзников США, которым США отправят гуманитарную помощь и оружие на миллиарды. Ну как США сейчас посылают помощь Украине. Очевидно, что США и их союзники хитро финансируют и Россию, и Украину, чтобы те убивали друг друга. Я прав в этом?» — спрашивает pogi008.

«Не хочу заключать сделки со странами, которые говорят «смерть Америке». А если мы дадим им больше денег, это приведет к финансированию еще большего терроризма. Когда же политики выучат определение безумия!» — восклицает jjames374.

«Эта сделка представляет собой предательскую деятельность администрации Байдена. Поддержка террористов — это то, что делают Байден/Обама. Значит, Байден поддерживает военные преступления. Все понятно», — злится hat1806.

«Единственный вопрос, который волнует Байдена, — как протащить пару миллиардов наших с трудом заработанных налоговых долларов на самолете посреди ночи, чтобы передать их террористам. Обама сделал это, сделает и Байден. Они оба мошенники и предатели этой страны», — комментирует MarineOrdie.

«Я полагаю, что одним из сложных для решения вопросов является то, что время от времени кто-то из иранской делегации вскакивает на ноги и кричит «Смерть Америке», — напоминает deelirious.

«Прежде чем что-либо будет завершено, мы уже знаем результат… плохая сделка для нас и хорошая сделка для этой террористической страны. Что за администрация: ничего не может сделать правильно и всегда ведет переговоры из подворотни», — осуждает daveknows.