Россия начнёт продавать природный газ в Евросоюз за рубли. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Также новость обсудили в телеграм-каналах «Одесское Общественное Телевидение Z», «Отряд Ковпака» и «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Сегодня на совещании с кабинетом министров президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в Европу в рубли… Сразу же начал падать курс доллара!» — пишет Андрей Ваджра.

«Историческое решение», — отреагировал Scrooge.

«Это шикарно! Это прям слом всей программы! Недругам за рубли, друзьям — за юани», — пишет Garry B.

«Ну что, Путин опять всех переиграл?..» — отреагировал Иван П.

«Отлично, но этого мало. Надо как следует проучить весь западный мир, они должны за все ответить…» — прокомментировал новость Даниил К.

«Лучше поздно, чем никогда, как говорится…» — отметила Lolya T.

«А можно не только газ за рубли продавать? Можно ещё и нефть хотя бы? И зерно с удобрениями?» — поинтересовалась Galina S.

ИА REGNUM Рубль

«Дык они, англосаксы, по-другому не понимают… Только удар кирзовым сапогом по фаберже…» — отреагировал Helg 999.

«И 100%-ная предоплата! А то знаем эти песни: «Сами мы не местные, дом сгорел, отстали от поезда, нас цыгане ограбили…» — добавила Анастасия Ч.

«Шикарная новость! Вот теперь Европе вилка! Уверен, ее ждет еще куча сюрпризов со стороны России!!!» — отметил Дмитрий Павлович.

«Сам факт, что им придется каким-то образом теперь покупать рубли, уже существенно отразится на укреплении нашей национальной валюты. Не сразу, но со временем», — пишет Илья Л.

«Шах и мат», — отреагировал Сергей Д.

«Пора бежать обратно доллары на рубли менять, я так чувствую», — смеется Tatiana R.

«Теперь все дружно смотрим на курс доллара, евро и прочих неправославных валют», — иронизирует NG.

«Конечно, ждали, а теперь смеёмся над Европой и Америкой. А что делать? Бегите на Мосбиржу покупать рубли», — добавил Максим К.

«Доскакались!» — смеется «Я».

"Если все перейдут на национальные валюты, американцам хана. Они производят в разы меньше, чем покупают. Торговый баланс глубоко отрицательный…» — написал Dan S.

«Наконец-то доллары станут туалетной бумагой…» — пошутил LL_a_p_b.

«Надеюсь, баксы увидим только в музеях», — отметил Vadim.

«Говорит, начнём с газа, а потом, если что, нефть и уголь будет», — пишет Andrey.

«Экономическая ядерная бомба рванула!» — прокомментировал новость Владимир.

«Пусть вспомнят, что мы мировая ядерная держава со своей валютой!» — добавил один из участников обсуждения.

«Я уверен, что это далеко не всё. Да и ВВП (Владимир Путин. — О. П.) сам намекнул, что это только подготовка к разминке, затем разминка, а затем уже ответим на санкции», — смеется ZOV.

«Давно пора ставить их на место, и сотрудничество только на наших условиях — по рыночной цене», — написала Bagira.

«Убийство доллара. Акт первый», — с сарказмом подытожила Ирина В.