Начатая Россией специальная операция по денацификации Украины, а также принятые в ответ на нее меры Запада стали поворотным моментом: они знаменуют собой конец мира, сформировавшегося после Холодной войны, и за этим концом грядут глобальные геополитические и геоэкономические изменения.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная операция России по денацификации Украины

Однако одна определяющая черта международных отношений — то, что, если перефразировать древнегреческого историка Фукидида, сильные по-прежнему будут делать то, что хотят, тогда как слабым по-прежнему придется терпеть то, что они должны, — никуда не денется, пишет сотрудник Центра политических исследований в Нью-Дели Брахма Челани в статье, вышедшей 23 марта в The Strategist.

Лидеры и наблюдатели во всём мире часто говорят об укреплении или защите «международного порядка, основанного на правилах». Но этот порядок всегда был скорее чем-то, к чему стремились, нежели чем-то, что действительно было сформировано. Страны, обладающие военной или экономической мощью, оставляют за собой право не только устанавливать и применять правила, но и нарушать их.

Именно тогда, когда разработчики самих правил не могут договориться, возникают самые большие риски. Тому пример спецоперация на Украине — первый конфликт периода после окончания Холодной войны, в котором великие державы противостоят друг другу. С одной стороны Россия, осуществляющая военную операцию, с другой стороны блок НАТО во главе с США, который ведет всеобъемлющую гибридную войну против России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правдивая ложь

Так, Запад, среди прочего, поставляет огромное количество оружия вооруженным силам Украины: с начала специальной операции только президент США Джо Байден санкционировал передачу Киеву смертоносного оружия на сумму $1,35 млрд, и это еще не всё. Запад также ввел экономические и финансовые санкции, накал которых постоянно нарастает, фактически исключил Россию из управляемого Западом финансового порядка и конфисковал активы многих богатых российских граждан. Кроме того, Запад стремился формировать нужное ему общественное мнение: многие страны в настоящее время блокируют доступ к российским государственным СМИ.

Несмотря на все разговоры о порядке, основанном на правилах, устанавливающие их мировые державы без каких-либо колебаний вернулись к односторонности. С таким развитием событий связано громадное количество рисков. Поток оружия, который Запад посылает на Украину — страну, создавшую себе репутацию государства со слабой властью и широко распространенной коррупцией — может в конечном счете хлынуть на Запад, подпитывая организованную преступность, незаконный оборот наркотиков и терроризм по всей Европе. А возрождение «железного занавеса» может ускорить появление сильной в военном отношении неоимперской России.

И не только Россия окажется в изоляции. Кризис на Украине может спровоцировать крах десятилетий более широкого глобального экономического взаимодействия, которое долгое время рассматривалось как ключевой фактор сдерживания конфликта между великими державами.

Безусловно, представление о том, что страны скорее будут торговать, чем воевать, никогда не было неопровержимым. Экономическая взаимозависимость не остановила Китай, например, от безжалостной экспансии от Южного и Восточно-Китайского морей до Гималаев.

Однако даже сегодня экономическая взаимозависимость вынуждает законодателей проявлять некоторую сдержанность. Несмотря на множество финансовых и экономических санкций, введенных против России, Европа по-прежнему поддерживает российскую экономику с помощью импорта российских нефти и газа. Такое положение вещей негативно сказывается на позициях самого Запада, тем более что конфронтация ведет к росту цен на энергоносители. Но давняя зависимость Европы от поставок энергоносителей из России не оставила ей хороших альтернатив — по крайней мере, на данный момент.

Gazprom.ru Экспорт газа

Такой компромисс может не возникнуть в будущем. Европейский союз уже пообещал устранить свою зависимость от российских энергоносителей к 2030 году. В то же время страны, которые хотят сохранить торговые связи с Россией, ищут решения вне каналов, контролируемых Западом. Например, Индия покупает российскую нефть за рупии. Аналогичные действия в других странах — например, Саудовская Аравия рассматривает возможность продажи нефти в Китае за юани — угрожают подорвать глобальное господство доллара США.

Вероятно, это начало более широкой бифуркации мировой экономики. Хотя центр экономической мощи сместился на Восток, но Запад по-прежнему контролирует мировую финансовую архитектуру, включая основную международную платежную систему, основные валюты для торговых и финансовых потоков и ведущие рейтинговые агентства, создание параллельных механизмов кажется неизбежным.

Этот процесс, скорее всего, возглавит Китай, который превосходит Россию как по экономической мощи, так и по военным расходам. По сути, истинным победителем в конфликте между НАТО и Россией станет Китай. Возобновление чрезмерной озабоченности Америки вопросами европейской безопасности создаст для КНР стратегическое пространство для достижения своих стратегических целей и укрепит ее глобальное влияние за счет США.

Chinamil.com.cn Армия КНР

Китайское глобальное господство стало бы последним гвоздем в крышку гроба порядка, основанного на правилах. С момента своего создания в 1949 году Китайская Народная Республика демонстрировала вопиющее неуважение к международному праву, более чем удвоив свою территорию, «аннексировав» Синьцзян и Тибет и в настоящее время удерживая под стражей более миллиона мусульман. Тем не менее Китай не заплатил за это ощутимой цены. Кремль, со своей стороны, вероятно, не раздумывал, отклонив постановление Международного суда ООН о приостановке военной операции на Украине.

Международное право может быть эффективным инструментом против бессильных, но оно бессильно против сильных. Лига Наций, созданная после Первой мировой войны, потерпела неудачу, потому что не смогла удержать ключевые державы от нарушения международного права. Ее преемника, Организацию Объединенных Наций, возможно, ждет та же судьба. Как может Совет Безопасности ООН выполнять свой мандат по поддержанию международного мира и стабильности, если пять его постоянных членов, обладающих правом вето, разделились на два противоборствующих лагеря?

Мир движется к эпохе больших потрясений. Как бы то ни было, первой ее жертвой станут лживые разговоры о том, что все привержены международному праву.

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