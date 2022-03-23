



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Радикальные сторонники польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) собираются сегодня, вечером 23 марта, протестовать против «агрессивной политики России» перед зданием посольства Германии в Варшаве. По словам организатора акции, главного редактора Gazeta Polska и Gazeta Polska Codziennie Томаша Сакевича, к участию приглашены «все патриотические и демократические круги, включая клубы Gazeta Polska, «Солидарность» и украинцы». Как заявил Сакевич, «мы требуем, чтобы Берлин прекратил поддерживать Путина и его преступников. Благодаря тому, что Германия блокирует реальные санкции, на Украине гибнут женщины и дети». Он подчеркнул, что именно немцы несут ответственность: «Германия блокировала поставки оружия на Украину до последнего часа перед началом войны, а сегодня они отправляют списанное оборудование, которое подвергает опасности жизни. Давайте пробудим совесть наших западных соседей. Хотят ли они быть соучастниками третьей большой войны за столетие?»

Когда после начала специальной военной операции России на Украине в Берлине заявили о пересмотре курса в отношении Москвы, инициировали принятие более серьезных санкций, чем это сделали американцы, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о резком наращивании оборонных расходов, проправительственная польская пропаганда вначале объявила это «успехом Варшавы». Обслуживающие «Право и Справедливость» издания сообщали, что в том, что Берлин наконец «поумнел», есть заслуга польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Однако вскоре восторги стали утихать и на польско-немецком фронте временное перемирие вернулось к позиционным боям. Германию (и Францию) вновь заподозрили в «измене». В чем тут дело? Видимо, в несколько завышенных ожиданиях от сложившейся ситуации со стороны определенных кругов в Варшаве. Как и в 1918 году, во время крушения трех империй, ранее разделивших Речь Посполитую, сейчас в Варшаве увидели в столкновении ЕС — Россия большие перспективы для себя.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Как отмечает обозреватель польского еженедельника Лукаш Важеха, «в качестве догмы принято, что война России с Украиной приведет к очень глубокой переоценке международной системы, от которой Польша выиграет, как выиграла от Первой мировой войны», а «сторонники нарратива о «Великой Польше» мечтают, что она станет лидером в нашей части Европы и одним из игроков в Европейском союзе в новой реальности». Однако, продолжает он, «можно представить себе сценарий, при котором на смену Путину приходит лидер, идущий на компромисс по Украине при условии снятия большинства санкций и восстановления относительно нормальных отношений с Западом. Возможно, это не встретит благоприятной реакции со стороны Вашингтона, который преследует свои интересы в Восточной Европе руками украинцев (и, вероятно, поляков?). Но США — это одно, а Берлин, Рим и Париж — совсем другое. Сценарий умиротворения спора между Россией и Западной Европой вполне реален, особенно с учетом позиций Турции и Китая, и эти страны оказывают влияние на то, что будет происходить в России. Похоже, что сторонники лагеря «Великой Польши» не рассматривали такой сценарий».

К сожалению польских сторонников великодержавности, Берлин подбрасывает дрова в костер версии настроя Западной Европы на восстановление отношений с Россией и нежелания менять геополитический статус-кво в пользу Варшавы. На днях министр торговли Польши Пётр Новак побывал с визитом в США. По итогам он выступил с заявлением, в котором утверждал, что его американские собеседники благосклонно отнеслись к идее убрать Россию из G20 и предоставить ее место Польше. По словам Новака, министр торговли США Джина Раймондо заявила, что передаст польское предложение президенту Джо Байдену, «а само оно встретило положительный отклик». Однако холодный душ пролился из Берлина. «Федеральный канцлер Олаф Шольц выразил сомнения по поводу польской инициативы, — пишет немецкий журнал Der Spiegel. — Этот вопрос должен обсуждаться совместно между членами G20, «а не решаться индивидуально и отдельно», сказал Шольц во вторник, 22 марта, в Берлине». Помимо этого, Германия скептически относится к выдвинутым правительством Польши предложениям организовать тотальный бойкот России, блокировать грузоперевозки, поставки газа и нефти. Правда, тут есть вопрос, в какой степени для Варшавы эти инициативы являются внешнеполитическими ходами, а в какой — внутриполитическими.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

Ведь, несмотря на украинский кризис и приток в Польшу миллионов беженцев оттуда, Брюссель с президентом Еврокомиссии немкой Урсулой фон дер Ляйен отказывается пока разблокировать выделение Варшаве средств из европейского Фонда восстановления экономики, столь важных для «Права и Справедливости». В этой ситуации PiS важно не только добиться снятия блокировки, но сделать это на своих условиях — не выполняя требований ЕК о корректировке судебной реформы. Потому что только такое решение Брюсселя нанесет разрушительный удар по оппозиционным силам в Польше, прежде всего партии «Гражданская платформа» (РО) во главе с Дональдом Туском, которая требование к «Праву и Справедливости» о восстановлении верховенства права сделала одним из основных. Если Еврокомиссия отступится, то тогда «Право и Справедливость» все это время была права. Интрига еще и в том, что эта проблема накладывается на внутриполитические расклады в самой Германии. Фон дер Ляйен — выходец из ХДС/ХСС, у нее плохие отношения с нынешней «светофорной» коалицией под руководством СДПГ. К тому же «Гражданская платформа» является давним партнером ХДС/ХСС и немецкие христианские демократы не могут позволить себе потерять ныне оппозиционную, но все еще влиятельную партию в Польше.

Как подчеркивает Polskie Radio 24, «банкротство пророссийской политики Германии тянет за собой Дональда Туска и «Гражданскую платформу» на дно, в то же время агрессивные заявления российских политиков подтверждают важность патриотической мотивации партии Ярослава Качиньского». И снова интрига. Получается, что российские политики помогают удержать лидерство PiS, которой руководит Качиньский? Трудная загадка для «польских патриотов».