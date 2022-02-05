Американский техногигант Apple, получивший $200 млн в виде субсидий от налогоплательщиков американского штата Айова, начал лоббистскую кампанию против законопроекта, отражающего ценности штата, сообщает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Apple

Компания удостоилась финансовых льгот на фоне строительства нового центра обработки данных и создания 50 постоянных рабочих мест. Однако вслед за этим Apple выступила против недавно подписанного законопроекта, который запрещает трансгендерным женщинам принимать участие в женских школьных соревнованиях. В результате жители Айовы остались разочарованы тем, что решили субсидировать огромную компанию, выступающую против их убеждений, указала в интервью для Fox News Джейкоб Холл, редактор издания Iowa Standard.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Люди, которые заявляют, что не существует физиологических различий между мужчинами и женщинами, также утверждают, что «климат» — это дискретная зависимая переменная, которая полностью контролируется человеческими выбросами углерода», — отмечает 13f82d.

«200 миллионов долларов за мизерные 50 рабочих мест. Вот это да! Похоже, Айову надули», — предполагает ajd.

Apple Inc План центра обработки данных Apple в Айове

«Субсидия для Apple — это, в первую очередь, отсрочка уплаты налогов на недвижимость в размере $188 млн в течение следующих 20 лет. Но они все равно будут платить ~$70 млн налогов на недвижимость в течение этого периода. Это просто разорившееся городское бюджетное управление ищет новые источники дохода. Это хорошая сделка для любого умирающего города, чтобы привлечь новые налоги на недвижимость», — объясняет reasonablelogic310.

«В одном опросе 34% заявили, что спортсмены должны играть в командах, соответствующих их гендерной идентичности. Страшно. Это прямое отражение нашей нынешней университетской системы. Ее нужно полностью снести и всех уволить. Когда наша система образования учит этим безумным либеральным идеям вместо того, что нужно людям, чтобы выжить и заработать на жизнь, ее нужно сжечь дотла. Нет абсолютно никаких причин для того, чтобы в этой стране, одной из самых богатых в мире, студенты учились на среднем уровне или ниже среднего по сравнению с остальным миром. Современные либералы — это клоуны. Я вырос в 70-е годы, и меня считали либералом», — негодует cancelthis!!!.

«Это не страшно, это безумие», — отвечает Jayhawk1964.

«У жителей Айовы не трансфобия, а мошенникофобия», — шутит bng.

«Только полные глупцы покупают продукцию Apple. Завышенная цена. Мусор. Но разве не круто ты выглядишь со своим iPhone за $1500…» — отмечает thebobobdude.

«Android намного лучше. Прямой интерфейс с windows — это здорово», — подчеркивает cosmikdebris6.

«Никогда бы не купил iPhone. Слишком дорогой аккумулятор выходит из строя через 3 года», — делится ihatetexaswithapassion.

«Они должны взять эти 200 миллионов долларов, чтобы открыть местную компанию по перевозке. Их первой работой может стать отправка Apple обратно в Калифорнию», — предлагает indithink.

«Самым большим сюрпризом для меня стало то, что Айова субсидирует Apple в размере 4 миллионов долларов на каждое созданное рабочее место. Я мог бы создать гораздо больше, чем 50 рабочих мест, имея 200 миллионов долларов. Я думал, что жители Айовы умнее», — комментирует rock.paper.scissors.

«В этом проблема Кремниевой долины, они думают, что имеют право указывать другим, как им жить, после того как украли их деньги?» — возмущается Ποσειδῶν.

Напомним, ранее губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в женских спортивных мероприятиях в государственных школах.

Законопроект столкнулся с противодействием со стороны нескольких правозащитных групп ЛГБТ. Human Rights Campaign, одна из крупнейших в стране групп по защите интересов ЛГБТ, отметила, что запрет коснется не только спортсменов-трансгендеров, но и всего нетрадиционного сообщества Арканзаса.