Долгожданный мораторий на колониальную наукометрию в России. Надолго ли?
Правительство России ввело долгожданный мораторий на учет индексации публикаций российских ученых в международных базах данных. Так называемая наукометрия претерпевает значительные, хотя, к сожалению, половинчатые реформы — мораторий введен лишь до конца 2022 года.
Между тем существовавшая до сих пор наукометрическая система наносила России тройной вред. Интернет заполнен предложениями не только опубликовать материал и обеспечить попадание материала практически на любую тему в западные наукометрические системы, но и написать его вместо номинального автора. Разумеется, за определенное вознаграждение, «откат». Схема проста, некий исследователь или группа исследователей, НПО или даже институт получают государственный грант на выполнение той или иной научной работы. Поскольку качественно исполнить задание они сами не в состоянии, а отчитываться, пусть даже формально, требуется по закону, приходится обращаться к таким «посредникам», ввязываясь в откровенно коррупционные схемы.
Западные наукометрические центры, хотя и находятся формально в частных руках и независимы, на самом деле плотно завязаны на спецслужбы, которые через свою наукометрию не только собирают информацию (известно, что более половины разведданых поступает из открытых источников), но и формируют у российских ученых чувство зависимости от Запада, комплекс неполноценности.
Деградация российской науки в условиях доминирующей роли иностранных наукометрических центров была неизбежна.
Экс-директор Российского института стратегических исследований, заведующий кафедрой истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации (в отставке) Л. П. Решетников считает:
Многие, действительно, вздохнули с облегчением после объявления моратория на обязательность учета публикаций в западных наукометрических центрах. Главное, чтобы после окончания действия этого моратории к 2023 году им не пришлось вздыхать уже с печалью.