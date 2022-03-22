Введение санкций против экономики России и российские контрсанкции против США и Европы так или иначе начали ощущаться во всём мире. На глобальную экономику оказывает влияние рост цен на энергоносители, металлы и другие ресурсы, поставляемые Россией на мировой рынок. Однако наиболее остро последствия «санкционной войны» ощущаются в арабском мире: странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ryazangov.ru Уборка зерна

Как ранее сообщало ИА REGNUM (https://regnum.ru/news/economy/3519557.html), для ряда стран региона Россия и Украина являются крупнейшими поставщиками пшеницы. Поэтому прекращение поставок привело к резкому росту цен на продовольствие сразу в ряде стран арабского мира. Однако правительства стран региона приняли ряд мер, направленных на поддержку населения и защиту внутренних рынков продовольствия.

Во-первых, местные правительства приняли жёсткие меры для предотвращения искусственного дефицита. В Тунисе и Египте местные власти начали кампанию по борьбе со скупщиками товаров первой необходимости, которые сметают с полок крупы, макароны, соль, сахар и ряд других товаров, а затем продают их втридорога. Подобные действия приводят к тому, что на прилавках магазинов не остаётся еды, что закономерно приводит к панике среди местного населения.

По данным информированных источников Al-Araby-al-Jadid, президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси потребовал от правительства не допустить возникновения паники и предельно жёстко действовать в отношении скупщиков и спекулянтов.

Официальное интернет-представительство президента России Абдель Фаттах Ас-Сиси

13 марта министерство внутренних дел Египта сообщило о том, что предусмотренные законодательством меры были предприняты в отношении продавцов, удерживающих на складах продовольственные товары для создания искусственного ажиотажа. Аналогичные меры были предприняты против владельцев торговых точек, продающих продукты по завышенным ценам. В числе штрафных санкций, предпринимаемых в отношении спекулянтов, — изъятие продовольственных товаров в пользу государства.

«В продолжение усилий органов министерства внутренних дел по защите потребителей, ужесточению контроля над рынками и борьбе с различными преступлениями в сфере снабжения… были зафиксированы 12 случаев задержания продовольственных товаров с общим объемом изъятий 159 902 кг продуктов и других товаров первой необходимости. Также были зафиксированы 100 случаев продажи товаров по завышенной цене: объём изъятой продукции составил 126 719 кг, 5765 упаковок, а также 367 газовых баллонов» — цитирует заявление МВД издание Masry al-Youm

Аналогичные меры были предприняты департаментом полиции города Тунис.

«В результате рейда было изъято 436 тонн манной крупы, мучных изделий, выпечки, риса и соли, 42 тонны сахара, 65 тонн овощей, 259 тонн бобовых и кормов для животных. Также было изъято 244 629 литров растительного масла, 128 019 литров молока и 155 200 литров молочной продукции в дополнение к 360 940 банкам консервов, 1090 бутылкам воды и 1990 бутылкам безалкогольных напитков, 57 215 пачкам сигарет и 23 278 литрам бензина» — цитирует заявление местных властей издание Babnet.

Во-вторых, власти ряда стран отменяют пошлины на ввоз продуктов и товаров первой необходимости. Таким путём пошло правительство Марокко.

В-третьих, местные власти выделяют субсидии хлебокомбинатам, чтобы те продавали продукты населению с уценкой от оптовой цены. Таким образом, например, поступили власти египетской провинции Шаркия.

Однако не у всех государств региона есть подобная возможность. По состоянию на 15 марта ассоциация производителей хлеба Ливана имела на своих складах запас муки и пшеницы приблизительно на один месяц. Стоящие в порту Бейрута корабли не могут загрузиться пшеницей на Украине. Закупка продовольствия в России и других странах невозможна из-за резкого роста цен на зерно. Производители обратились за помощью к банку Ливана, который изучает возможности экстренного субсидирования хлебопекарной промышленности. Но свободных средств в бюджете может просто не оказаться.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

Наиболее остро ситуация обстоит в Йемене, который зависит от поставок продовольствия из-за границы на 70−80%. Ситуация осложняется тем, что профильные органы ООН не смогли собрать необходимую сумму денег на закупку гуманитарной помощи для Йемена. По данным ООН, на поддержку 16 миллионов жителей страны требуется сумма в 4,27$ млрд, однако собрать удалось не более 1,3$ млрд.

Таким образом, Йемен может стать первой страной, где в ближайшее время в буквальном смысле закончится еда. Меры, предпринимаемые правительствами ряда стран арабского мира, могут помочь приостановить возникновение голода, однако при отсутствии подвоза ситуация может обостриться в Судане, Египте, Ливии, Марокко, Сирии и Тунисе. Ряд стран (в частности Судан и Египет) успели договориться с Россией о поставке зерна по приемлемым ценам, однако неизвестно, на какой срок хватит этих запасов.

Даже если предположить, что ситуация на Украине стабилизируется в самое ближайшее время, крайне маловероятно, что правительство страны начнёт продажу зерна по сниженной стоимости. Более того, под вопросом посевная кампания 2022 года. В случае, если она провалится, голодный кризис рискует растянуться на ближайшие несколько лет. При подобном неблагоприятном сценарии меры, предпринимаемые правительствами арабских стран, смогут лишь отсрочить наступление голода.