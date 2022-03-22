Венгрия, как и прежде, не будет поддерживать введение широких санкций Европейского союза против Российской Федерации в области энергетики, в том числе поставок нефти и газа. Об этом 21 марта заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе перерыва совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», — приводит слова Сийярто ТАСС.

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Политик отметил, что в настоящее время отказ от российских нефти и газа для Венгрии — «красная линия», переступать через которую венгерское правительство не будет.

Заявление главы МИД Венгрии обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие указали на то, что венгерские власти действуют в интересах своего государства.

Правительство Венгрии Петер Сийярто

«Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает санкции ЕС против России в сфере энергетики, а также выступает против бесполётной зоны над Украиной и миротворческой миссии, которую предлагает Польша. Венгры намерены действовать ещё жёстче и ещё чётче, чтобы гарантировать свои национальные интересы. Всё верно! Если Зеленский привёл страну к краху, это не значит, что другие готовы последовать его примеру», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Чем ближе к Украине, тем умнее. Понимают, что если что — придётся тоже умыться», — отметил Юрий И.

«Ну поляки — куда уж ближе, но не помогает», — ответил Юрию И. Oleg B.

«Гиены Европы — это отдельный разговор», — ответил ему (Oleg B.) Юрий И.

«Молодцы они… Если не прижмут», — добавила Lea.

«Молодцы… Украина, учись как надо было отстаивать свои интересы», — написал Vasya.

«Правительство, которое думает по возможности в данных условиях прежде всего о своих людях. И, конечно, о себе, чтоб свои люди пережили это время с меньшими потерями», — отреагировала Елена.

«Голос разума в царстве европейского безумия», — комментирует позицию Венгрии Felicita777.

«Это заявление до первого хорошего нажима на… [Венгрию]», — считает Sergio T.

«Венгрия действует так, как должна действовать вся Европа», — подытожил один из участников обсуждения.

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