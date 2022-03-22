Президент США Джо Байден прокомментировал первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», сообщает 22 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

«У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — сказал президент США на встрече с представителями бизнеса.

Заявление президента США обсудили в телеграм-канале «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Байден: «Кинжал» это обычная ракета, правда, её невозможно остановить. Обожаем деда!..» — с юмором передает заявление Байдена автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Дед — шутник», — отреагировал Александр Б.

«Кличко. Американский вариант», — добавила Zlata.

«Да не, на самом деле занижение — это признание. Если бы сказал «вау, удивительно, какая ракета», то это значит обратное», — отметил Alexey.

Цитата из видео на tvzvezda.ru Пуск ракеты «Кинжал»

«Да ничего необычного, действительно, просто остановить нереально. А так совсем обычная ракета», — смеется Tanya.

«Она всего лишь продолбила и уничтожила укрытие, рассчитанное на ядерную войну, будучи снаряженной не ядерной боеголовкой, подумаешь», — пишет один из участников обсуждения.

«Капитан очевидность», — с сарказмом написала Julia M.

«Плюс он забыл упомянуть огромную кинетическую энергию, которая на порядок увеличивает разрушения», — отреагировал один из комментирующих.

«Ага, такая обычная, что нет в мире такого ПВО, которое смогло бы остановить её…» — добавил «Мидии».

"А физику дедушка не учил. Печалька», — шутит Василий.

«Начинает уже казаться, что Байден — агент Кремля», — иронизирует Anya S.

«Лучший пиар новейших образцов вооружения РФ. Спасибо деду за пиар…» — шутит D. K.

«Впервые сказал правду. Молодец, исправляется», — с сарказмом отметил VR.

«Ну они же не верили, когда Путин презентовал это несколько лет назад, решили, что им мультики показывают. А тут вдруг — опа! Не мультики. Конечно, обычная ракета, а должна быть не обычная? Это какая? Из золота? Ядерная? Продуктовая? Может, они думали, что помидорами закидывать надо? А гиперзвук есть только у РФ, и «Кинжал» — это так, не самое страшное. Сейчас пусть пересматривают презентацию и думают. Англия уже прикинула, что время прилёта «Кинжала» к ним 7 минут. Остального они ещё даже не видели. Сюрприз будет. И да, ничем не остановить. А как вы хотели?» — задалась вопросом Татьяна Ш.

«Псаки, Байден, Кличко, Зеленский… Все они в одну школу ходили и в одном классе были…» — иронизирует Andi.

«А потом вернулся и добавил: «И у нас таких нет», — шутит Сергей С.

Сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Пусть дед посмотрит ещё «мультик» про «Посейдон», тоже фигня-вопрос…» — в свою очередь с юмором отреагировала Olga.

«Да, только скорость такой ракеты настолько велика, что и без боеголовки нанесет огромный урон», — добавил ЛТ.

«Итак. Начинается 4-я стадия принятия неизбежного. Депрессия», — написал Marat.

«Он думал, она мультяшная будет, а она реальная оказалась, как и все другие», — пишет Серджио К.

«Точно только на Украине комик?» — с сарказмом поинтересовался Юрий Г.

«Интересно, это он серьёзно или юморить пытается?» — недоумевает Georgiy.

«Что вы привязались к… [Байдену]? Он успокаивает своих как может. Вы бы на его месте что сказали? «Дорогие американские налогоплательщики, я сегодня вышел утром к зеркалу, и вы знаете, оно мне говорит: «Джо, нам… [конец]». Вы так себе представляете нужно вещать, что ли?» — с юмором подытожил Daniil K.

Читайте также: Сеть: «Уже не смешно?» — ФРГ беспокоит применение РФ гиперзвукового оружия