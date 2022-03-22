Специальная военная операция на Украине привела к беспрецедентным санкциям, обвалу рубля, фактической блокаде российской экономики и закрытию воздушного пространства Европы для российских авиакомпаний. Опасаясь экономических и политических последствий конфликта, благополучные россияне задумались об отъезде — временном или длительном. На этом фоне авиаперевозки подорожали в пять раз. Особым спросом пользуются направления, где не требуется виза или можно въехать по внутреннему паспорту. Одним из наиболее предпочтительных направлений является Азербайджан.

Михаил Дерегус. Переяславская рада. 1954

Пресс-секретарь сервиса Tutu.ru Наталья Анисимова: «Для наших туристов открыты Азербайджан, Монголия, Норвегия, Латвия и Эстония. Однако в три последних нужен действующий шенген. А вот в Монголию и Азербайджан визы для краткосрочного пребывания не требуются. Отдельные категории граждан могут приехать в Казахстан — люди, которые едут по учебе или работе, на лечение, участвуют в спортивных состязаниях».

Как азербайджанские социальные сети видят, что граждане России уезжают в Азербайджан за последние две-три недели?

Тг-канал «Maira Baku» рассказывает обо всем, что происходит сегодня в мире. Автор канала делится своими мыслями:

Admin:«Я очень болезненно отношусь к нынешней ситуации. Стараюсь не вдаваться в подробности, но все равно задумываюсь. А что потом? Всё когда-нибудь заканчивается, и эта война тоже. И как потом Украина и Россия будут дальше? Я не знаю двух более родных народов, которых сделали врагами. И я не знаю более страшной ситуации, когда родной становится чужим. А на уровне стран, народов, когда все переплетено, — это почти катастрофа. И как потом с этим жить?»

Михаил Дерегус. Переяславская рада. 1954

@RBCH02:«Агсаггалы, которые владеют почти всеми богатствами мира, не любят мирную жизнь. Им бы о вечном покое задуматься, так нет же, интриги плетут, натравливают народы друг против друга».

@Gulara: «Мне так жаль бедных простых людей, которые стали разменной монетой в руках больших игроков, душа разрывается. От войны в Карабахе еще не оправились, а тут опять эмоции, сил нет это терпеть, конца не видно».

@Kama664: «Огромное количество людей, которые станут «нерукопожатными» для нас, российских Азербайджанцев, после окончания всего этого … Не ожидала от своего народа того злорадства, какое увидела, как только все это началось. Люди, кричавшие о том, что они любят детей… с удовольствием желали нашим смерти… Зоозащитники, при которых слово «шуба» нельзя было произнести, вдруг разделили животных по нац. признаку… Шок, если не сказать больше».

Аслан Исмаилов, известный азербайджанский адвокат, пишет у себя на странице в Facebook:

Аслан Исмаилов: «<…> мы должны вести себя как соседи по отношению к посетившим нас в эти тяжелые времена представителям русской нации, бережно относиться к ним и показывать, что мы доброжелательные соседи. Это еще раз покажет наше величие как народа. Мы должны признать, что этот бедный народ сам является жертвой имперских энтузиастов. Я сам прожил в России 15 лет и никогда не видел зла от обычных россиян. Уверен, что те, кто сегодня посетит нашу страну, никогда не забудут тех, кто находится в этом узком положении, наше сегодняшнее доброе отношение».

«Зангезурская Автономная Республика», телеграм-канал, который выступает за возвращение выдворенных/депортированных азербайджанцев в их дома в Зангезуре и в Гёйче, за восстановление святынь, культурно-исторических памятников и за автономию этих территорий, публикует пост:

Admin:«Кстати, разговаривал с одним турагентом в России, так вот она мне сказала, что люди начали уже брать путевки в Азербайджан, Казахстан. В Азербайджане многие россияне будут отдыхать на горнолыжке, также некоторые поедут лечить свои косточки в Нафталан. Также есть и те, кто захотел посмотреть сам Карабах, кстати, и в Ханкенди тоже хотят побывать. Ну и знаменитый Ичери Шехер. Черт побери. Азербайджан, встречай туристов».

Этот пост собрал множество комментариев от азербайджанцев, в основном негативных, в адрес россиян:

ɢ ᴀ ʙ ᴀ ʟ ᴀ:«Надеюсь, все будут говорить: «славянам квартиру не сдаем».

N:«Если туризм, то ок».

David L: «Учитывая, что большинство россиян токсичны и зомбированы, надо придумать короткий тест для их выявления. Например, просить озвучить: «Слава Украине — Героям слава».

Elshad, азербайджанец, который предлагает авторские экскурсии и туры по Азербайджану пишет:

@BakuAZE77:«Наплыв как был, так и останется, даже уменьшится, но не вырастет».

Уберто Коелье:«Учитывая, что это не туризм, а эмиграция (хотя мне не понятно, от кого они бегут), лично моё мнение, они нафиг не нужны в Азербайджане».

@Sevinjaz: «Погостить — пожалуйста, но оставаться — нет. Пусть возвращаются к себе».