Предприятие Gazprom Marketing & Trading Retail — британский трейдер Газпрома — может временно быть национализировано властями королевства, сообщает 21 марта Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Новость обсудили в телеграм-канале «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Правительство Великобритании готовится временно национализировать «дочку» Газпрома компанию Gazprom Marketing & Trading Retail, передав ее под «специальный режим управления», — сообщает Bloomberg. Наши британские партнеры специалисты в экспроприации, есть чему поучиться», — пишет автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Окей, у нас есть что тоже можно «временно» национализировать британского?» — задался вопросом Oleg O.

«Ну, это развяжет ответные меры. На гораздо большие суммы», — добавил swetswet.

Gazprom-neft.ru Газпром

«Как взяли, так и вернут обратно, и еще извиняться будут», — пишет Марина.

«От старых привычек никак не могут избавиться. Газпром — это не Австралия с Египтом», — возмутился Andrey.

«Чую, кому-то вентиль прикрутят», — смеется «Добропорядочный Гражданин».

«Ничего не треснет у них?» — недоумевает «ЭйЯблоко».

»Чемодан без ручки, если весь газ в России», — добавил Eduard P.

«В Британии лихие 90-е? А говорили, что якобы развитая страна. Не отжимают имущество. Нет — ОПГ во власти», — написал «Патриот».

»Маркетинговую фирму национализировать? Столы с компьютерами? Ой, еще проектор презентации показывать. И кофейный аппарат! Два! И кресло директора», — иронизирует Сергей П.

«Ну закройте вентиль, и пусть здание забирают», — с сарказмом пишет Sky Lane.

«Почём сейчас газ на мировых рынках? Забудьте! То была смешная, детская цена. После временной национализации дочки Газпрома Британией… Цена на газ взлетит вдвое…» — отреагировал «ЭхоДождя».

Bilfinger SE Газопровод

»Да уж… Ящик Пандоры какой-то», — отметила Татьяна.

«Наверное, хватают то, что еще можно ухватить. Дальше ведь халява закончится», — написал Valery.

«Пиратский захват», — добавила Elena.

«Если перекрыть газ, то… [зачем] эта «дочка» нужна будет?» — недоумевает Анна.

«Демократия, неприкосновенность частной собственности, свобода слова… Да уж, вот тебе и свободный мир… Анархия, одним словом», — прокомментировал новость «Нес».

»Пиратство у них в крови», — пишет lnna.

«Эти всё грабят… Теперь нагло и в открытую», — подытожил Galina Z.