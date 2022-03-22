Германия не может отказаться от российской нефти. Об этом заявил 21 марта официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Заявление политика обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «ВКонтакте».

"Только продавать им и газ, и нефть нужно исключительно за рубли или золото», — с сарказмом отреагировал Олег К.

«Не! Пусть пешочком походят и на паровозах ездят, и топят дровами и углем! Может, так быстрее через ножки в голову дойдет, что с Россией проще, а главное — дешевле дружить, чем воевать!» — отметил «Часовой Правды».

Dave Bezaire & Susi Havens-Bezaire Нефтепровод

«Нет дров… А уголь жечь Грета Тумберг запрещает. Тупичок-с», — ответил «Часовому Правды» Олег Ч.

«Это все лукавая заокеанская… [Америка]… Вся эта заваруха с целью как можно сильней ослабить Россию и Евросоюз, особенно его локомотив — промышленно развитую Германию, товары которой, подкрепленные дешевыми энергоресурсами из России, составляли серьезную конкуренцию американским товарам! Немцы, наученные опытом двух войн, от первой роли в этом очередном европейском кипише отказались, и американцы нашли новых «массовиков-затейников», у которых президент «не лох!» (речь об Украине и Зеленском. — О .П.). Большинство людей не понимают первопричин происходящего от слова совсем!» — ответил Олегу Ч. «Часовой Правды».

«Жалко Европу? Маски давно сброшены. Европу США обезжирят до состояния начала ХХ века. Мне не жалко», — в свою очередь ответил «Часовому Правды» Олег Ч.

«Нет конечно! Какая жалось! Прочь сентиментальности! Окунуться обратно в ХХ век, да и померзнуть, им не помешает! Тем более если они сами этого так настойчиво хотят! Ну, а там, может, через остуженные руки-ноги им что-то умное, глядишь, и в голову придет! Например, послать… [американцев] и запустить СП-2», — ответил Олегу Ч. «Часовой Правды».

«Надо же, а от газа сможете? Или тоже — нет…» — с сарказмом поинтересовалась Дарья Р.

«А российская нефть может отказаться от Германии?» — иронизирует Алексей П.

«Скоро Россия сама откажется от прокачки нефти и газа и перейдет на переработку нефтегазового сырья, и цена увеличится в несколько раз», — добавил Алексей П.

«Это было бы идеально! Но требует вложений. Ну может, сейчас хоть одуплятся!» — ответил Алексею П. «Часовой Правды».

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«Ух ты, это было понятно ещё в позапрошлом году… Неужто дошло?» — отреагировал Алексей Ш.

«Нужно помочь отказаться», — пишет Сергей С.

«[Американцы] прикажут — и откажетесь. И будете… [умирать]. Независимость стоит дорого», — отметил Александр К.

«Да как же так? Как это не может? Надо просто не покупать — и всё, и тогда германский автопром прочувствует на себе мощь санкций…» — написал Олег Ш.

«Как это будут покупать нефть? Россия же «агрессор», и значит, нефть «агрессивная» и газ. А санкций 10 пакетов зачем тогда ввели?» — подытожил Alex S.

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