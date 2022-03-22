Не секрет, что с развитием информационных технологий срок жизни каждого отдельного события в массовом сознании постоянно сокращается. События двухлетней давности сегодня уже представляются едва ли не историей, помнить которые — удел историков.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов недавно попытался прочистить память властям Италии, напомнив, какими были отношения между странами всего лишь два года назад. Вырвавшейся весной 2020 года в лидеры по заболеваемости COVID-19 Италии Москва отправила на помощь военных и медиков.

На контрасте тогда же, в 2020 году, мы могли воочию увидеть, чего стоит так называемая европейская солидарность. Страны ЕС начали буквально грабить терпящую бедствие Италию, обчищая идущие на полуостров контейнеры со средствами индивидуальной защиты, тестами и оборудованием для лечения пневмонии.

Спустя два года Рим превратился в одного из злейших противников Москвы, заявляя о необходимости обрушить российскую экономику и отправляя оружие киевскому режиму. А одним из главных «ястребов» антироссийской политики в правительстве Италии, по словам Парамонова, стал министр обороны Лоренцо Гуэрини, отправлявший два года назад в Москву запрос о содействии.

difesa.it Лоренцо Гуэрини

В ответ на заявление Парамонова итальянское издание Corriere della Sera написало статью, в которой усомнилось в искренности российской помощи. Фиоренца Сарцанини пишет, что в составе колонны тогда оказалось неожиданно много военных, а также представителей Rospotrebnadzor.

«Какова реальная роль этих учёных в Италии? Какие задачи были возложены на военных? Но самое главное, сколько было людей из ГРУ, разведывательной службы Вооружённых сил России?» — задаётся вопросом обозреватель.

К слову, ответа на эти вопросы так и не будет дано. Вместо этого автор отмечает, что российские медики собирали данные о пациентах для создания вакцины, заканчивая пространными рассуждениями в стиле «русским было что скрывать» и намёками на неоднозначность результатов миссии. Такое вот «европейское спасибо».

Dipartimento Protezione Civile Перед вакцинацией от коронавируса. Италия

К чести итальянцев, исключительное большинство читателей в корне не согласились с мнением автора. Многие комментаторы называют журналиста, мягко говоря, нездоровым.

«Множество предположений и клеветы, чтобы сказать, что, возможно, используя данные заражённого человека, они сделали вакцину «Спутник». Какой бред!» — возмутился Даниеле П.

Dipartimento Protezione Civile Кабинет вакцинации от коронавируса. Италия

«Что за идиотизм! Мы приняли помощь и убежали! Почему бы вам не вспомнить Германию (этих воров), которые захватили (украли) миллионы масок, предназначенных (и уже оплаченных) для Италии???» — поддержал Мауро С.

«Отвратительная статья. Как должен работать врач, не имея доступа к данным о состоянии здоровья пациента? Он должен быть ясновидящим?!» — добавил Арлинд Т.

«Скоро скажут, что идея грузовиков в Бергамо — дело рук Путина», — предположил Франко Б.

«Вы поняли это сейчас? Правительство Конте продало данные о здоровье итальянцев россиянам и кубинцам, и вы узнали об этом сейчас? Почему вы раньше ничего не писали?» — спросил Габриеле К.

«Что за газета, всё хуже и хуже!» — считает Рита Л.

«Чтобы оправдать бессмысленность поступков итальянских властей, вы бы свою мать продали!» — отметила Алессандра П.

«Они хотели напасть на нас два года назад, потом увидели, что мы находимся в руках Сперанцы и Майо, и подумали, что это пустая трата времени», — шутит Сильвио А.

«Это правительство нас не представляет. Мы, итальянцы — друзья русского народа и никогда не забудем той помощи, которую русские оказали нам в Вальсериане. Никогда», — подчеркнул Давиде Л.

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