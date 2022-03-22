Один из этапов инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург — Бусловская Октябрьской железной дороги» обернулся скандалом, многомесячными судебными разбирательствами, банкротством генподрядчика и неудачной попыткой взыскать с него почти 132 млрд рублей неустойки. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

О контракте и банкротстве подрядчика

В сентябре 2010 года ФГУП «Единая группа заказчика», которое выступало заказчиком-застройщиком, ЗАО «Стройпутьинвест» (генеральный подрядчик) и госзаказчик — Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) подписали контракт на разработку рабочей документации и строительство объектов новой железнодорожной линии Лосево — Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи — Петяярви — Каменногорск — Выборг. Объект был частью инвестпроекта по созданию скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург — Бусловская Октябрьской железной дороги. Разработать документацию и построить внешнее энергоснабжение и новый парк в районе ст. Каменногорск изначально планировали в 2012 году. Стоимость работ генподрядчиком оценили в 21 001 260 140 рублей. Позднее сроки были сдвинуты — на 2014—2016 годы. А к 2019 году при подписании очередного дополнительного соглашения контракт подорожал до 22 793 600 071 рубля.

По разным причинам реализация проекта шла с пробуксовкой, а в 2016 году в арбитраж от кредиторов генподрядчика — ЗАО «Стройпутьинвест» и вовсе поступил иск о банкротстве. Уже в апреле 2017 года компания была взята под наблюдение, в 2018 году — под внешнее управление, а в январе 2020 года 19 кредиторов с требованиями на общую сумму 1,34 млрд рублей приняли решение объявить актив банкротом. В феврале 2021 года ЗАО попало под конкурсное производство.

За месяц до объявления фирмы банкротом управляющий активом подал в суд иск, требуя расторжения ранее заключённого, но так и не выполненного, госконтракта. В ходе судебных заседаний истец указывал на то, что «утратил возможность вести хозяйственную деятельность, в том числе исполнять государственный контракт». К тому моменту по текущим ценам контракт подорожал еще на 3,3 млрд рублей. Госзаказчик отказался подписывать корректирующий договор, тогда ЗАО пошло в суд расторгать его. На это Федеральным агентством железнодорожного транспорта был заявлен встречный иск — о расторжении госконтракта, обязании передать строительную площадку, документацию, взыскании не отработанного аванса — 990 323 146 рублей 80 копеек, взыскании неосновательного обогащения — 199 389 340 рублей 85 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму долга с даты вынесения решения и по дату фактического исполнения обязательств.

После многомесячных судебных разбирательств в июне 2021 года суд расторг контракт, а также обязал ЗАО передать стройплощадку и документацию. Все денежные требования в рамках данного дела были отклонены. Но на этом история не закончилась.

Иск на 132 млрд рублей

История с железнодорожным контрактом в 2021 году не завершилась. Ещё в декабре 2020 года Росжелдор подал к ЗАО иск на 131 994 671 201,28 рубля, которые фигурировали как неустойка.

(сс)Gennady Grachev Росжелдор

«По мнению истца, в сроки, установленные государственным контрактом, ответчик работы в полном объеме не выполнил, в связи с чем истец просит взыскать неустойку, предусмотренную п. 14.3 контракта из расчета 0,4% от суммы задолженности за каждый день просрочки, что по расчету истца составляет 131 994 671 201 рубль 28 копеек», — уточнялось в материалах дела.

В декабре 2021 года это дело было рассмотрено в первой инстанции и ведомству отказали. Судья, ссылаясь ещё на один спор и решение по нему (от апреля 2021 года), напомнила, что ведомство уже получило с ЗАО неустойку по контракту в размере 584 297 810 рублей 32 копеек и «тем самым права истца восстановлены». Указывалось и на то, что взыскание 131,994 млрд рублей неустойки «приведет к неосновательному обогащению истца, поскольку не направлено на восстановление его нарушенного права, принимая во внимание что ответчиком работы выполнены на сумму 21 783 084 583 руб. 20 коп., а также способствует уменьшению конкурсной массы должника». 17 марта 2022 года вторая инстанция этот вердикт утвердила.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

Так многомиллиардный контракт был сорван, планы по строительству перегона Лосево — Каменногорск оказались в простое и не реализованы в срок, а бюджетные деньги потрачены.