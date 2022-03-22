Президент США Джо Байден не планирует останавливаться на Украине во время поездки в Европу, где 24 марта он примет участие в саммите НАТО, посвященном украинскому конфликту. Ожидается, что глава Белого дома также примет участие в запланированном саммите Европейского совета, сообщила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Достаточно больно осознавать, что президент отказывается решать тревожные проблемы на внутреннем фронте и отвергает неотложные нужды в пользу жестко придерживающейся крайне левой повестки дня. То, что Байден разъезжает по Европе, как будто добиваясь перемен, приведет к обратному результату. Он физически дает аудитории возможность ближе взглянуть на свою слабость», — пишет paulallen585.

«Я не могу представить, чтобы Байден тоже туда поехал. Трудно руководить из тыла, если ты на фронте. Байден труслив», — считает bobby118.

«Если вам нужно 25 000 вооруженных охранников, чтобы защитить вас от американцев на вашей инаугурации, затем нужно еще 6000, чтобы действовать в качестве оккупационных сил в Вашингтоне в течение нескольких месяцев, затем нужно еще 2300, чтобы остаться в качестве остаточных сил, затем нужны стены и заборы с бритвенной проволокой, чтобы сохранить власть, то вы не являетесь легитимным президентом», — напоминает reality 64 .

«Как только Джо Байден покинет страну, смените замки на дверях Америки», — просит dogbreath761.

«Поездка к южной границе США даже не была запланирована Байденом в течение 14 месяцев. Задумайтесь об этом на мгновение. В нашей собственной стране происходит полномасштабный гуманитарный кризис, и при этом миллионные средства уходят из страны. Я понимаю помощь Украине, но у нас есть американцы, которые умоляют о помощи уже целый год», — напоминает dakdog.

«Кого волнует, куда приезжает Джо-бот? То существо, которое они представляют как нашего «президента», — не кто иной, как кукла. Он даже не человек», — уверен sherlockhomeless169.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Батарейки

«Эй, администрация Байдена, когда вы займетесь бедствиями в США? Наш пограничный кризис, высокая инфляция, цены на газ, проблемы с поставками, огромный рост уровня преступности, еще большее увеличение смертей от передозировки фентанила, неравенство в женском спорте, позволяющее трансгендерным мужчинам соревноваться с настоящими женщинами, грядущая бедность пожилых людей, чья покупательная способность снизилась из-за политики администрации Байдена. Какой катастрофы добиваются США?» — возмущается arrien.

«Я бы точно не хотел, чтобы президент посетил Украину. Только если он не возьмет с собой вице-президента, весь свой кабинет, Пелоси и всю Демократическую партию», — отмечает kilobravo556.

«Отличная мысль! В знак поддержки нужно отправить весь кабинет министров и руководство Конгресса на Украину. Пусть все в Белом доме едут на Украину и там остаются», — соглашается Libertarian1957.

«Байдену не нужно никуда идти, чтобы опозорить или унизить нас еще больше, чем он уже сделал», — переживает bidenisatokenpresident.

«Избрание Байдена — это проблема внутри страны и за рубежом. Если бы Трамп был президентом, уже завтра Украина и Россия заключили бы мир. А цены на газ упали бы на доллар за месяц», — считает demshateamerica582.

«Байден и его министры отправляются в Брюссель на отдых за покупками и походами в рестораны. Свита насчитывает 31 человека, и ни один из них не является государственным служащим. Когда Обамы отправились во Францию, они взяли с собой более 100 друзей и родственников. Пятизвездочный отель был закрыт для публики. Коррупция? Конечно нет», — комментирует retired75th659.