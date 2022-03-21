В преддверии весеннего заявления казначейства парламенту канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак заявил, что он будет поддерживать население, однако отметив, что санкции против России не пройдут бесследно для Великобритании. Он пообещал помочь там, где «можно что-то поменять». В программе BBC’s Sunday Morning он сказал, что у него буквально не осталось средств, чтобы помогать людям прямо сейчас и что он не сможет полностью защитить население от последствий повышения цен.

Томас Бенджамин Кеннингтон (1856-1916). Щепоть бедности

UK Government Риши Сунак

Часть пользователей предположила, что в результате весеннего заявления будет принято решение о поддержке богатых, которым помощь не нужна, а большая часть населения Великобритании так и продолжит беднеть.

«Это значит, что будут очередные налоговые послабления для его и без того богатых друзей, пока большая часть из нас продолжит борьбу за выживание», — прокомментировала @kirsti_kean.

«Если вы миллиардер и вам плохо, я обязательно помогу. А если вы обычный пролетарий, который не поддался ковиду, тогда смирись!» — написал @Cat_n_Bagpipes.

«Ему стоило добавить, что помощь будет только для тех, кому она не нужна, а остальные, основное большинство, может идти и спокойно страдать, потому что мне на них плевать», — отметил @ekctafc.

В комментариях посоветовали канцлеру избавиться от ряда налогов, заставить богачей платить больше и брать пример с Европейского союза, где, по мнению пользователей, всё замечательно.

«Избавься от налога на добавленную стоимость. Облагайте налогом больше доходов богачей, а не людей с минимальными зарплатами. Берите больше налогов с электроэнергетических компаний. Поднимите пенсии, чтобы они были на уровне Европейского союза, а не платите жалкие копейки тем, кто вкладывался в систему», — написал @HedleyDhedley78.

«Это же просто. Не поднимайте цены на топливо для внутреннего потребления, снизьте пошлину на бензин, не понимайте взносы по национальной страховке, в этом будет вся помощь», — считает @davidbruce70.

Некоторые пользователи рассказали, что жить в Великобритании стало намного тяжелее, особенно тем, кто живет на пособия и не может выйти на работу. Они попросили канцлера принять решение, которое хоть как-то облегчит «страдания».

»Риши Сунак, большинство людей еле выживают на одну зарплату, но ситуация для инвалидов и тех, кто не может работать, еще хуже. Мне платят пособие по постоянной инвалидности, моей жене платят пособие по трудоустройству и поддержке (оба супруга инвалиды и не могут работать — прим. Д.С.), больше мы не подходим ни для каких программ поддержки и ни для какой помощи», — рассказал @o2brain.

Часть пользователей предположила, что после весеннего заявления положение британцев еще больше ухудшится и в стране станет больше бездомных и голодных.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Нищий

«Недавно обновил тариф за электричество у своей мамы, с 57 фунтов в месяц до 129 фунтов. Я не сказал ей, потому что она бы переживала очень сильно. У нас будет больше людей на улице, больше голодающих, а кто-то займется преступной деятельностью. Шокирующе для этой страны!» — считает @lynn3hives.

Среди комментаторов есть те, кто уверен, что помощи от канцлера казначейства ожидать вообще не стоит.

«Где это возможно» означает, что помощи не будет», — прокомментировал @sweettooth70.

«Ты не поможешь ведь. Ты предложишь пустые слова до следующих всеобщих выборов, а в это время мы, маленькие люди, продолжим скатываться в нищету», — предположила @46Rickman.

В комментариях отметили, что с регулированием повышения цен на жизнь не справляется не только казначейство, но и правительство в целом и все финансовые структуры, потому что решения, которые они принимают, основаны на неправильных представлениях о происходящем в стране и в мире.

«Начните с затрат на топливо, потом на коммунальные услуги, и пока вы с этим будете разбираться, решите еще вопрос с главой Банка Англии! Третье повышение ключевой ставки! Инфляция растет не из-за увеличения потребительских расходов, а из-за всех потрясений в мире. Как молодые семьи будут с этим справляться?» — написала @lesleymolloy4.

Напомним, ранее Банк Англии поднял ключевую ставку с 0,5% до 0,75% с целью «успокоить» повышающиеся цены на жизнь. Это третье повышение за последние четыре месяца, однако в банке предупредили, что инфляция продолжит расти, объясняя это тем, что из-за конфликта на Украине и введенных санкций экономические перспективы ставятся под вопрос.

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