Победа транс-женщины Лии Томас на дистанции в 500 метров вольным стилем во время финала американского университетского чемпиона NCAA, в котором среди прочих участвуют спортсмены из сборной США, спровоцировала протесты. Во время чемпионата зрители вынесли на трибуны баннеры с надписью «Спасите женский спорт». Случай с Томас стал лишь одним из многих инцидентов, когда биологический мужчина победил биологическую девушку во время американских соревнований. В данный момент Штаты разделились во мнении о том, насколько справедливо допускать трансгендеров к участию в спортивных мероприятиях на школьном и университетском уровне. Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Цитата из видео на YouTube Трансгендеры в большом спорте

«Все лучшие женщины — мужчины», — поиронизировал @benshapiro.

«Это просто виноват тот странный объектив камеры, из-за которого спортсмены-победители, появляющиеся в левой части снимка, выглядят как большие крепкие парни», — пишет @diane_airbus.

«Я собирался высказать свое мнение, но потом увидел нелепую риторику с обеих сторон. Это несправедливо, что с женщинами соревнуется бывший мужчина, но мы не должны проявлять ненависть из-за этого», — отмечает @Jesster80.

«Почему бы не основывать спорт на половой принадлежности, а не на гендере? Даже закоренелые леваки говорят, что пол присваивается при рождении и не поддается изменению, в то время как гендер — это то, что можно изменить», — указывает @Nameles24703031.

«Я не думаю, что она сменила пол, чтобы стать чемпионкой по плаванию, но независимо от этого она не должна быть допущена к соревнованиям. Это несправедливо по отношению к женщинам, с которыми она соревнуется», — считает @GrumpyVet79.

«Я нахожу поразительно странным, что группы по защите прав женщин не выступают в защиту спортсменок, которые проиграли Томас», — подчеркивает @BigBosis18.

«Мне трудно понять, как кто-то может чувствовать себя хорошо после победы, возвышаясь над другими на подиуме в этой ситуации. Физическая разница является здесь огромным фактором и дает явное преимущество. Разве мы не классифицируем другие виды спорта по возрасту/размеру?» — спрашивает @pgaiger.

«Это такая странная ситуация, потому что здравый смысл должен так легко возобладать; люди могут выбрать идентифицировать себя как противоположный пол, и общество в целом поддержит/примет это, но есть определенные биологические различия, которые не должны игнорироваться… В итоге мы все равно оказались здесь», — негодует @Kay11Rob.

Maxpixel.freegreatpicture.сom Спорт

«Множество исследований показывают, что у транс-женщин в целом нет преимуществ в спорте. Может быть, есть случаи, когда они имеют преимущества, и это может быть один из них, но в целом это не так», — отвечает @habrotonum.

«Я не понимаю, почему эти спортсмены-трансгендеры не уходят из колледжа? Неужели они думают, что после окончания колледжа у них будет карьера пловца?» — недоумевает @theo_brosevelt.

«Почему бы им просто не сделать мужской, женский и транс-спорт! Нам нужна отдельная транс-категория. Проблема решена, так же как Олимпийские и Паралимпийские игры, разделите всё это», — предлагает @trickyricky0110.

Отметим, что Томас, соблюдая правила NCAA и Лиги плюща, в 2019 году начала гормонозаместительную терапию. Выпускница Пенсильванского университета вошла в историю как первая женщина-трансгендер, выигравший чемпионат NCAA по плаванию.