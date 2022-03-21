Спустя пять лет после начала продолжающегося военного преследования народа рохинджа армией Мьянмы США решили приравнять государственную кампанию по уничтожения мусульман в этой стране к геноциду.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Мьянмы

Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Почему «лидер свободного мира» имеет право объявлять геноцид??? Они там что, единственные специалисты?» — задает риторический вопрос @Human1Being2.

«Да, они специалисты по геноциду», — отвечает @Autospanner.

«Лидер свободного мира» должен быть экспертом в классификации геноцида. В конце концов, у него достаточно опыта в этом деле, как в прошлом, так и в настоящем, как внутри своей страны, так и за ее пределами», — продолжает @TanYanYee5.

«Пять лет спустя, и они ничего не сделали, чтобы защитить этих людей от жестокого диктаторского правительства. Эти люди ничего не значат для мира, потому что они не из Европы. Это лицемерие международного сообщества…», — негодует @HomelandBay.

Foreign and Commonwealth Office Представители народности рохинджа, Мьянма

«США вмешиваются только тогда, когда их интересы находятся под угрозой, они вторгаются, убивают людей, разрушают всё и уходят как ни в чём не бывало. Просто напомню, что они сделали в Ираке», — указывает @HomelandBay.

«Но ребята, нам же нужно помнить только об Украине…» — комментирует @Tigran_Yeremyan.

«Неудивительно, что ни одного слова осуждения со стороны индуистского националистического правительства Индии», — замечает @badsha_mukherji.

«Иногда я просто удивляюсь скорости, с которой работает правительство США», — иронизирует @castanton.

«Хорошо, теперь я жду, когда остальной мир признает геноцид коренных американцев, совершенный во имя американской мечты европейскими колонизаторами, которые пришли, чтобы цивилизовать коренных жителей», — пишет @rajeshm53145068.

«Какая помощь. Пять лет спустя. Эта страна ничего не стоит для США!» — восклицает @chelliblock1.

«Через 5 лет после бессчетных смертей они назвали это геноцидом. Но в случае с Украиной реакция США была моментальной? Рохинджа темные, а украинцы — белые. Что происходит?» — негодует @Pepes25665570.

«Европе сейчас нужно больше нефти и газа из мусульманских стран. Это и есть причина внезапного осознания США того, что в Мьянме был геноцид», — объясняет @CodeSourabh.

«Так где же шум в «Твиттере»? Нет флагов Мьянмы? Мы уже посылаем миллиарды долларов в Мьянму? Вы, США, просто кучка лицемеров!!!» — восклицает @MooningD.