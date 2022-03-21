Министры иностранных дел Европейского союза на встрече в Брюсселе 21 марта примут политическое решение о выделении дополнительного миллиарда евро Украине для закупок оружия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», — приводит слова Бербок РИА Новости.

Со своей стороны ФРГ, по словам главы МИД Германии, будет работать над тем, чтобы в случае закупок Украиной оружия у немецких производителей «это могло произойти как можно быстрее».

Новость обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Twitter и «ВКонтакте».

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

»На оружие сразу деньги нашлись у ЕС», — отреагировал Vital P.

«Прелесть в том, что оружие туда доедет только частично и для виду, а остальное ещё и продадут, только снова в карман себе любимым. Ну, а займ да, повесить попытаются», — добавила Виктория Е.

«Мне кажется, или ЕС задумал в дальнейшем обходиться без газа?» — задался вопросом Diver M.

«Дед Байден скажет — и дышать будут через раз…» — ответила ему (Diver M.) Надежда П.

«Лучше б на продукты и лекарства грошей дали…» — отреагировал Алексей Ш.

«Невыгодно. Этот миллиард они дадут своему ВПК. Загрузят его работой. И по фигу, сколько вооружения дойдет до… [Украины]. Схема уже отработана америкашками. На Украину всем… [плевать]. Деньги не пахнут», — ответил Алексею Ш. Александр К.

«Не хотят они, чтобы всё кончилось. Им нужна война», — добавил Егор Н.

«А оружие они будут закупать в ЕС и Америке или где-то альтернативный поставщик, экономику какой страны они будут поддерживать?» — с сарказмом поинтересовался Виктор К.

«Даже американцы уже задумались, не стоит ли остановится, а эти всё продолжают жрать кактус», — отреагировал Самсон С.

«Кучу денег отвалил Евросоюз на поддержку фашизма на Украине», — написала Наталья Д.

«Хотят потушить костер, подкидывая дрова. Видимо, не понимают, что может полыхнуть!..» — отметил Антон Д.

«Своим гражданам на газ на следующую зиму не хотят дать? Или на топливо? А… им они дали ценный совет. Помедленнее ездить и поменьше греться», — добавил Михаил П.

«Выделить для закупки? То есть дать и сразу забрать в обмен на своё старое оружие?» — поинтересовался Максим Б.

«Миротворцы», — с сарказмом пишет Leona D.

«Грабить, так грабить. Главное, оружие может и не прийти, а долг стране приписать», — написал Юрий К.

«Надеюсь все поняли, в чём цели коллективного Запада», — добавил Андрей Р.

«И это вместо гуманитарной помощи — продуктов, медикаментов, одежды и прочего…» — прокомментировал Эдик С.

«Кредиты на войну до последнего украинца. Отличные партнеры», — отреагировал AVZ.

«А то! Чужими руками всегда проще…» — подытожила Светлана Х.