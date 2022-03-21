В эфире национального телеканала «Украина 24» некий Геннадий Друзенко заявил, что, простите, он отдал приказ кастрировать пленных российских солдат. Примечательно, что нарисовался этот злодей в программе лютого предателя Евгения Киселёва. Есть соблазн решить, что подобные заявления — это достижение и пробивание дна, но, на самом деле, это отнюдь не конечная точка регрессирующего и расчеловечивающего маршрута. Середина его, может быть. Со временем таких людей-нелюдей обязательно станет больше.

Питер Брейгель Старший. Падение мятежных ангелов. 1562

Впрочем, их уже предостаточно. И личность Друзенко не имеет тут никакого значения. Формально кто это существо? Майданный активист, специалист по конституционному праву, а в настоящем — руководитель проекта «Мобильный госпиталь». Замечу, когда я говорю, что личность Друзенко не важна, то имею ввиду настоящее, а вот путь его к падению весьма важен и показателен. Однако в моменте сегодняшнем имя таким демонам — легион.

Высказывание Друзенко, которое он, конечно же, объяснил эмоциями, нельзя рассматривать в отрыве от происходящего в целом. Например, вот от этой новости: в немецком городе Ойскирхен украинцы забили до смерти 16-летнего волонтёра, помогавшего беженцам, — забили лишь за то, что несчастный говорил по-русски. Сюда же подвёрстываются и недавние заявления телеведущего и главы украинской погранслужбы, призывавших находить и убивать русских детей повсюду. Первый ещё и ухитрился процитировать Адольфа Эйхмана.

Пресс-служба правительства Израиля Адольф Эйхман

Все они, ясное дело, списывают свои неадекватные заявления на эмоции, которые соответственно рождаются накалом боевых действий. Казалось, можно ли тут иначе? Ответ таков: можно и, безусловно, нужно. Для того, собственно, и подписывали Женевскую конвенцию. Это если забыть о столь вечной вещи, как моральный закон внутри каждого из нас.

Однако в реальности, похоже, единственное, что останавливает украинских сатанистов-нацистов (непосредственно тех, кто цитирует Эйхмана, предлагает кастрировать солдат и т. д.) от полного расчеловечивания на камеру — это недовольство международных организаций. Те, впрочем, и это тоже кровоточащее лицемерие, не требуют прекратить пытки пленных, а всего лишь хотят, чтобы это не снималось на видео и не попадало в открытый доступ.

Так что если реально смотреть на проблему, то горестная суть тут не в боевых действиях — причинно-следственные связи действуют как раз-таки наоборот. Это боевые действия во многом происходят из-за того, что долгое время люди обрабатывались инфернальными директивами. Безостановочно в их сторону работал чудовищный передатчик ненависти и лжи.

Он стартовал до евромайдана и, собственно, во многом спровоцировал и напитал оный. Сколько бы нам ни говорили сейчас об отделении Крыма и Донбасса от Украины, но оно случилось после того, как на Крещатике и Площади Независимости заживо сжигали людей, и огонь этот метали так называемые сторонники демократии. Они же требовали наказать крымчан и людей Донбасса за инакомыслие. А уже после были Дом профсоюзов в Одессе 2 мая и 9 мая расстрел мирных людей в Мариуполе.

Amakuha Евромайдан, Киев

Вот в какую сторону надо обернуться, чтобы понять природу тех, кто предлагает сегодня кастрировать пленных, и тех, кто делает это на самом деле. А после можно идти ещё дальше, вглубь — к переименованию улицы Лермонтова в улицу Дудаева, систематическому убийству священников Русской Православной Церкви Московского Патриархата, травле ветеранов на 9 Мая, воплям «москаляку — на гиляку» и прочему. Заметьте, тот же Друзенко, упомянутый мною в начале, прошёл все эти стадии.

Эффект Люцифера — то, что происходило со многими украинцами в последнее время, то, чему их подвергали. Когда хорошие люди, выражусь просто, превращаются в плохих, а если они и так были плохими, то тогда — совсем беда. Военные же действия обостряют подобное ещё сильнее — борьба, как сказали бы в Средневековье, caritas и cupiditas становится критической. Милосердие, сострадание и даже здравый смысл исчезают, и для того находятся «веские оправдания». Сначала появляется образ внешнего врага, после он дегуманизируется — и в конечном счёте человек перестаёт существовать как человек в принципе; остаётся лишь идеологический враг и только.

Поэтому тех, кто будет заявлять и творить, выражусь грубо, дичь, с каждым днём будет становиться на Украине всё больше — это процесс необратимый, процесс, вызревавший годами. И, вполне вероятно, болезнь будет уходить столько, сколько она приходила. Многие при этом подвергнутся принудительному лечению. Кто-то исцелится терапевтически. Кто-то не спасётся. Но в любом случае Люцифер, мешающий видеть в человеке другого человека, должен быть изгнан. Не человек, повторяю, а Люцифер. Потому что «не осуждай грешника, но осуждай грех» — только так, и никак иначе.