В Южной Корее обсудили очередные ракетные пуски КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

По сообщениям южнокорейских СМИ, 20 марта Северная Корея осуществила четыре предполагаемых выстрела в сторону Жёлтого моря из реактивных систем залпового огня.

С 7:20 по местному времени в течение часа КНДР выпустила четыре снаряда с территории провинции Пхёнан-Намдо. Снаряды упали в воды Желтого моря.

Предполагается, что стрельбы могли быть частью зимних учений северокорейских вооружённых сил. Возможно, действия Пхеньяна связаны с предстоящими в апреле южнокорейско-американскими военными учениями.

После ракетных пусков КНДР Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание, в ходе которого было принято решение о продолжении наблюдения за военной активностью КНДР.

Между тем северокорейские СМИ ничего не сообщают об артиллерийских стрельбах. Это подтверждает мнение, что они были частью продолжающихся зимних военных учений. Сообщений по поводу неудачного запуска, произведенного на прошлой неделе, так и не публиковалось.

«И в такой ситуации вы хотите расформировать и перенести министерство обороны?» — недоумевает jins***.

«За пять лет со стороны Муна не было никаких действий, он просто был вежливым и выражал лишь одни сожаления», — пишет hcha***.

Официальное интернет-представительство президента России Мун Чжэ Ин

«Не тупите, давайте стрелять вместе!» — предлагает ghs4***.

«Последнее время КНДР всё чаще пускает ракеты. Когда Юн Сок Ёль вступит в должность, он нанесет упреждающий удар?» — интересуется pi31***.

«Очевидно, что после этого наше правительство развернет дополнительные системы ПРО THAAD», — считает virt***.

«Если вы продолжите провоцировать, вас уничтожат одним ударом», — пишет wkbd***.

«Юн, не зацикливайся на переезде, лучше позаботься о национальной обороне», — предлагает kjih***.

«Опять стреляют?» — негодует hang***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Инаугурация в мае. Жду не дождусь превентивного удара. Пожалуйста, покажите, что вы отличаетесь от Муна! Просто запустите десять ракет по Пхеньяну», — предлагает dreg***.

«Немедленно произведите сорок выстрелов из K9. Или у вас техника заржавела?» — интересуется 0326***.

«Если они войдут в наши территориальные воды хотя бы на сантиметр, их нужно уничтожить!» — предлагает joyl***.

«После того как президент сменится, снаряды тут же перестанут летать», — считает bark***.

«Обязательно сдержите своё обещание по поводу превентивного удара», — просит seic***.

«Какая мирная дипломатия по отношению к тому, кто стреляет неизвестными снарядами?» — недоумевает sleh***.