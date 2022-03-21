Журналист Джюнейт Оздемир опубликовал на своем YouTube-канале документальный фильм о президенте России Владимире Путине, который на протяжении долгого времени, и в особенности в последние недели, стал самым обсуждаемым в мире лидером.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В документальном фильме «Молот без серпа» подробно рассказывается история его жизни, а также внутренняя и внешняя политика, проводимая им после прихода к власти в 2000 году. Гостями программы стали бывший дипломат США Мэтью Брайза, а также бывший корреспондент газеты Milliyet в Москве Дженк Башламыш, автор книги о Путине, которые поделились своими мыслями о российском лидере. Высказываясь о Путине как о «жестком и устойчивом лидере», Брайза отметил, что он обладает положительным имиджем в США, особенно среди республиканцев. «Бывший президент Дональд Трамп, как и Эрдоган, хвалил Путина. Он лидер, который делает то, что обещает.

Однако последние события на Украине объединили США и Европу», — отметил Брайза. Бывший корреспондент газеты Milliyet в Москве Дженк Башламыш отметил, что самой большой проблемой при написании книги о Путине было отсутствие источников о нем, и добавил, что «в настоящее время источником почти 95% циркулирующей по миру информации о нем является сам Путин». Башламыш отметил также, что самым большим достижением Путина являются его внешнеполитические шаги, и сказал: «Благодаря этому россияне снова начали чувствовать себя гражданами великой и могущественной страны». Джюнейт Оздемир завершил программу следующим вопросом: «Можно ли назвать его временным феноменом или он станет лидером, чье имя навсегда войдет в историю?».

Этот документальный фильм стал предметом горячих обсуждений на YouTube и в других турецких социальных сетях.

Али Бейтуллах Чакыр публикует следующий комментарий:

@beyrullahcakir:«Лучшим повествованием и документальным фильмом о Путине из всех когда-либо снятых до настоящего времени, безусловно, является фильм Джюнейта Оздемира «Молот без серпа». Отличная работа…».

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин

Самет Гёрен публикует следующий ответ на этот комментарий:

@smtgrn_aeoe:«Не бывает молота без серпа».

Пользователь по имени Йылмаз Джесур публикует следующий комментарий: «50 лет назад улицы Ленинграда научили меня следующему правилу: если драка неизбежна, то тебе следует нанести удар первым».

Пользователь Ялчын Ачыкгёз добавляет следующий комментарий: «Всем понравился заголовок, но между строк я нашел два слова, которые искал годами: ИЗБРАННЫЙ КОРОЛЬ…».

На что Мустафа Юдже отвечает:

«Джунейт Оздемир прекрасно и последовательно собрал воедино информацию о Путине. Даже такому невежественному человеку, как я, теперь очень многое стало понятно о Путине. Поздравляю…».

Пользователь по имени Мелих Чакал публикует следующий комментарий:

«Тот факт, что такой документальный фильм был подготовлен людьми, живущими в разных странах и говорящими на разных языках, которым интересно узнать о лидере другой страны, о его жизни и действиях, свидетельствует о том, насколько этот человек интересен и сколько людей хотят узнать о нем больше. Могу отметить, что он произвел на меня огромное впечатление во время просмотра, но то, что сейчас произошло с Украиной, вызывает много вопросов. У него есть цели, и он движется в соответствии с этими целями. Следует рассматривать сложившуюся ситуацию таким образом. Если бы я был главой государства, я бы, наверное, захотел воевать с Путиным и противостоять ему».

Kremlin.ru Владимир Путин на татами

Пользователь с Ником Ayça A. публикует следующий комментарий:

«Вы напомнили мне о нескольких позабытых мной шагах Путина во внешней политике, спасибо. Его шаги в ближайших от него странах на самом деле являются проявлением образа поведения из прошлого. Не нужно удивляться. Единственное, чего я боюсь и что также отмечается в документальном фильме, это то, что те, кто находится у власти в течение долгого периода времени, со временем начинают испытывать паранойю и предпринимать шаги, которые будут определять мировую историю и часто приводят к катастрофам. Портрет классического мирового лидера. Желаю дальнейших успехов, поздравляю».

Угур Ягмур публикует следующий комментарий:

«В документальном фильме мое внимание в большей степени привлек бывший американский дипломат, он много чего говорил, говорил, но что в итоге сказал? Он говорил об этике, он говорил о законе, он говорил о личности, осталась ли еще в мире страна, в которую США не вторгались, не воевали и не устраивали государственный переворот? На самом деле Путин провел операции только в Грузии и на Украине, которые близко расположены от России. Если посмотреть на это со стороны России, то это не очень и неправильные шаги. США и Запад хотят, чтобы все были их частью (прямо или косвенно). Тогда этот человек или страна становятся мирными, демократическими и уважающими права человека. Если ты выходишь за границы, очерченные США, как это сделал Путин, ты становишься деспотичным, антидемократичным и коррумпированным. В мире идет постоянная борьба за власть, но больше всего людей беспокоит лицемерие, особенно лицемерие Запада. Даже если Европа колонизирует весь мир, все равно хорошими они будут считать только самих себя, действительно, лишь немногие могут разрушить это представление, и одним из них является Ататюрк… Посмотрим, как закончится история Путина».