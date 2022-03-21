«Помогите мне победить ваших друзей, чтобы я мог сосредоточиться на том, чтобы бороться с вами в будущем?» — таким, без сомнения, весьма понятным и доходчивым афоризмом известная китайская телеведущая Лю Синь охарактеризовала смысл давления США на Китай по украинскому вопросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Еще один пример — популярный китайский видеоролик. Суть российско-украинских противоречий разъясняется с помощью аллегории семейного развода и интриг бывшей жены-Украины против великодушного мужа-России, оплатившего при расставании все ее долги, с уличным хулиганом-Америкой. Спровоцировав одурманенную лестью бывшую жену на открытый скандал с дракой, хулиган «свалил» в кусты, из-за которых довольно потирает руки. Ролик начинается с показательных слов: «Надо сказать, что всё население Китая эмоционально всегда на стороне России, что бы в России ни происходило».

Абсолютное большинство российских специалистов по Китаю, за исключением единичных представителей академического истеблишмента, однозначно свидетельствуют: Китай безоговорочно занимает в конфликте российскую сторону и показывает себя даже не партнером, а по-настоящему надежным и ответственным союзником, на которого можно положиться. И призывают не обращать внимания на частности — шероховатости и мелочи, которые если что и доказывают, то опровергают представления о том, что в Китае будто бы нельзя выражать альтернативное мнение — одеться в «жовто-блакiтные» тона или вывесить двухцветный флажок. Можно, даже если этого взгляда придерживаются единицы. Ничего за это не будет, кроме молчаливого непонимания и презрения сограждан. Ну, а упомянутые некоторые «академики» — что с них возьмешь, если они от имени президиума РАН письма рассылают с напутствием обязательно сохранить наработанные связи с Западом. Чтобы, надо полагать, и дальше сидеть на западных грантах, торгуя национальными интересами. Ничего, кроме этого, в теме происходящих эпохальных событий их не интересует. «Лишь были б желуди, ведь я от них жирею…» (И.А. Крылов), — в который уже раз за последние недели именно это и приходит на ум, ибо лучше всего характеризует нравы и облико морале некоторых.

Чтобы окончательно закрыть тему китайского отношения к российской военной операции на Украине, приведем в пример статью, опубликованную 20 марта на сайте официального, причем теоретического, партийного издания — органа ЦК КПК «Цюши» с говорящим названием «Объединяйтесь и нарушайте мир и стабильность в регионе» — презренная роль, которую играют США на международной арене с точки зрения украинского кризиса». Отметим: первоисточником этой статьи является Газета НОАК, и это означает, что на высший партийный уровень в условиях войны на западе Евразии транслируется именно военная точка зрения. Важный нюанс.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Теперь по содержанию, тезисно и конспективно:

у украинского вопроса очень длинная история, а его развитие обусловлено рядом факторов, в первую очередь подогреванием темы со стороны США, пытающихся, играя на региональных противоречиях, расширить поле конфронтации и конфликтов;

именно влияние США и не позволяет украинскому вопросу отойти на второй план мировой повестки;

после окончания Холодной войны (отметим: китайские товарищи предельно деликатно обходят болезненную для нас тему распада СССР — В.П.) НАТО во главе с США не только не стало сближаться с Россией, но и вопреки соглашению (так написано — В.П.) пять раз расширялось на Восток, развернув на передовых рубежах множество стратегических наступательных вооружений (формально эти вооружения не стратегические, дальностью менее 5 тыс. км, но фактически, с учетом подлетного времени, натовская милитаризация и освоение территории Украины несут именно стратегическую угрозу — В.П.);

конфронтация России с Украиной была спровоцирована эксплуатацией этнических и языковых различий между восточной и западной частями республики, которые всячески раздувались Вашингтоном;

путем манипуляций и вмешательства США дважды спровоцировали на Украине «цветные» революции, поощряя обострение субэтнических и социально-политических противоречий;

«с октября 2021 года США, подзуживая союзников, прямо разжигали войну, а когда она разгорелась, пытаются извлечь из конфликта максимальную выгоду» ;

; украинский кризис — наглядный пример игнорирования Вашингтоном международного права; в норму давно вошли идеологическое и экономическое давление и запугивание в целях поддержания собственной гегемонии и ограничения развития других стран (еще один яркий пример — ближневосточный кризис, в котором США играют на искусственных противоречиях, создавая хаос и действуя в обход Совета Безопасности ООН);

в АТР блоковая политика США осуществляется под лозунгом «Индо-Тихоокеанской» стратегии (ИТС), которая является синонимом блоковой политики; под прикрытием «многосторонней» риторики Вашингтон создает закрытый «клуб», в основу которого закладывает свой «мир на правилах», начиная от (разведывательного — В.П.) «Альянса пяти глаз» до объединения Quad;

настоящая цель ИТС — подрыв регионального мира и стабильности путем проецирования гегемонии США на страны АСЕАН в попытках создания «Индо-Тихоокеанской НАТО»; это противоречит коренным региональным интересам, наносит им ущерб и не имеет долгосрочных перспектив;

современных условиях, когда мир сталкивается с множеством проблем — от эпидемии до восстановления экономик и цепочек поставок — США можно посоветовать только одно: отказаться от мышления времен Холодной войны и идеологических предрассудков, прекратить международный бандитизм, свернуть гегемонию под «многосторонними» лозунгами, разделяющими мир на противостоящие группы и блоки.

AlexWelens Шанхайская организация сотрудничества

Упомянутые академики, родом глубоко из советских времен, не дадут соврать автору этих строк: то, что написано в главном теоретическом журнале ЦК — в Советском Союзе это был «Коммунист», отлито в граните, ибо безоговорочно выражает генеральную линию, означая конец всяких дискуссий на обсуждаемую тему. Поэтому рассмотренная статья в «Цюши» — даже не аналитика, а руководящая идеологическая установка. Тем более что на высший партийный уровень поднят материал из Газеты НОАК. Армия — ударный отряд партии, это в Китае незыблемо еще со времен Мао Цзэдуна. И эта установка не просто пророссийская, а предельно детально солидаризуется с официальной позицией Москвы по украинскому вопросу — от констатации его глубоких исторических корней до исчерпывающей, поэтапно раскрытой характеристики подрывной роли Вашингтона в разжигании кризиса.

Российскому читателю следует обратить внимание на еще один важный момент. Для Китая, особенно в интерьере современных международно-политических реалий, первостепенную важность имеет тайваньский вопрос. Ход состоявшегося на днях видеоразговора партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом показывает, что Пекин обращает внимание и ставит в вину Вашингтону именно попытки увязать с Тайванем украинскую тему. В Китае очень хорошо понимают, что логика действий США в обоих случаях одинаковая. Зная о существовании «красных линий», которыми являются прием Украины в НАТО и перспектива дипломатического «признания» Америкой тайваньской так называемой «независимости», подрывающая основы китайско-американских отношений, США пытаются в случае с Китаем, как и с Россией, разыграть именно эту карту. На словах об этом говорится одно, правильное — дескать, признаем принцип одного Китая. На деле же валом идут провокации, в корне отрицающие все правильное, что говорится. Умышленно и преднамеренно проводится линия на разжигание конфликтов чужими руками. В данном случае — Украины и Тайваня, но под интенсивным давлением Вашингтона, поставляющего вооружения, направляющего эмиссаров и по большому счету управляющего внешней политикой этих марионеток. Несмотря на важность этих параллелей, китайский партийный журнал тайваньскую тему прямо не затрагивает, а лишь отмечает, что методы и приемы американской политики в Европе Вашингтон стремится распространить и на АТР, придумывая там несуществующие геополитические концепты и раздувая противостояние, оформляемое усиленным блоковым строительством. Статья в «Цюши» в первую и главную очередь посвящена разъяснению позиции КПК и КНР в украинском вопросе, то есть сосредоточена на поддержке России. Для нас это очень важно и трудно переоценить.

ИА REGNUM Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий России на Украине 02.03.2022

Возвращаясь к состоявшимся в пятницу, 18 марта, китайско-американским переговорам на высшем уровне, отметим, что статья — это своеобразное к ним послесловие, учитывая то центральное место, которое заняла тема Украины в бесплодных попытках Байдена «надавить» на Си Цзиньпина. Вышеупомянутый комментарий китайской ведущей Лю Синь — тоже послесловие, показывающее, как на происходящие события откликается широкое общественное мнение КНР. Подкрепляя точку зрения официального Пекина, оно тем самым является и самостоятельной важной поддержкой того, что делает наша страна в переломный момент своей постсоветской истории. Поддержка России и осуждение США, несущих реальную ответственность за то, что происходит на Украине, — китайская позиция на 100% совпадает с российской и ее поддерживает. И какие еще нужны аргументы тем, кто, несмотря на очевидные вещи, пытается отыскать черную кошку в темной комнате, где ее нет?

Еще одним важным послесловием к переговорам Си и Байдена, в которых китайский лидер предъявил Вашингтону концептуальное объяснение происходящего и той ответственности, которую за это несут США, являются их оценки руководством китайской дипломатии. «Позиция Китая объективна и справедлива, соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что она находится на правильной стороне истории», — заявил глава МИД Ван И, давая оценку итогам контактов на высшем уровне. Так заодно он ответил и на недавний пассаж зама госсека США Уэнди Шерман, лицемерно призывавшей Китай встать «на правильную сторону». «Китайская сторона, — отметил Ван И, — подчеркнула необходимость отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния, направив силы на дипломатию».

U.S. Department of State Си Цзиньпин и Джозеф Байден

Замминистра Лэ Юйчэн уточнил, что «санкции, которыеначали использовать против России как оружие, не следует считать инструментом решения проблем, так как они лишь усугубляют ситуацию».

В критику Вашингтона, наряду с дипломатами, включились и руководители китайской внешней торговли. По мнению официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, его страна выступает «против односторонних санкций, нарушающих нормы международного права».

Жирную точку в этой череде оценок, как ни странно, поставила американская Politico. «Прошедшие на прошлой неделе переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине… Разговор двух лидеров спровоцировал критику председателем КНР роли США как в разжигании украинского кризиса, так и в вопросе Тайваня… Вместо этого (нажима на Москву — В.П.) Китай укрепляет свои отношения с Россией и выступает против попыток Вашингтона остановить проведение спецоперации».

Похоже, что демократам на ноябрьских промежуточных выборах уже безальтернативно светит утрата контроля над обеими палатами Конгресса. А «опытный международник» Байден, из «надежды» американской дипломатии стремительно превратившийся в ее позор, становится эпической «хромой уткой» задолго до истечения первого срока своих президентских полномочий. Думается, что почти выживший из ума старик с ядерной «кнопкой» не столько виноват перед назначившим его истеблишментом «глубинного государства», сколько в самом этом «государстве» в угаре раздувания ковидобесия откровенно прозевали зревшие в мире перемены. И оказались в положении немцев под Курском: изготовившись к «решающему» наступлению, получили артконтрудар, оправиться от которого так и не смогли. Ну что ж, такова незавидная участь всех претендентов на мировое господство. История, вопреки ее врагам, всё-таки продолжается!