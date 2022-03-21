В Кардиффе, Уэльс, в честь Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации (21 марта) прошел антирасистский протест. Одна из организаторов протеста Ними Триведи рассказала, что цель публичного мероприятия — показать, что расизм можно победить, только объединившись.

Unesco.org Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Протест поддержали ряд уэльских профсоюзов и антирасистских организаций. Среди его участников была министр социальной справедливости Джейн Хатт, которая заявила, что Уэльс должен быть «свободен от расовой дискриминации во всех аспектах жизни».

«Я присоединилась к сегодня к людям, которые здесь находятся, потому что правительство Уэльса стремится убедиться в том, что все расы равны в Уэльсе. За последние три года, с момента начала пандемии, мы многое узнали о невыгодном положении и дискриминации в отношении наших темнокожих, азиатских сообществ и представителей национальных меньшинств», — сказала министр.

Многие пользователи отметили, что протест выглядел совершенно не антирасистским, а больше был похож на митинг социалистов, даже на плакатах были социалистические лозунги: «Разрушить расизм! Работы и дома для всех! Конец капитализму! Борьба за социализм!»

«Из содержания плакатов больше похоже на забастовку социалистов», — отметил @davidpardey1.

«Судя по тому знаку, это сборище социалистов. Интересно, что они хотят работы и дома для всех, но и социализм тоже хотят. Может, ей кто-то об этом скажет?» — посоветовал @rep_johny.

«Как по мне, больше похоже на протест против капитализма», — написал @maloshku.

Часть пользователей считает, что сейчас не время бороться с расизмом, потому что большинство жителей Великобритании в одинаково плохих условиях, в нищете из-за повышения цен на жизнь.

«Можно было подумать, что в такие сложные времена (российская специальная военная операция, рост инфляции, энергетический кризис и тому подобное) им больше нечего продемонстрировать…» — отметил @dan63uk.

«Почему никто не протестует против повышения взносов по Национальной страховке (аналог Пенсионного фонда — прим. Д.С.)?» — поинтересовалась @weare_notamused.

В комментариях отметили, что подобные митинги и шествия важны для «молодого и подрастающего» поколений, потому что так школьники и студенты узнают о действительно важных социальных проблемах.

«Это шанс для моих студентов сделать что-то важное, а не сидеть без дела и делать селфи», — прокомментировал @kite_colin.

Пользователи отметили, что на фотографиях с протеста слишком много «белых людей», что странно для антирасистских протестов.

«Судя по толпе, я в шоке от того, как много людей с белой кожей уверены в существовании расизма в Кардиффе, в особенности студенты», — отметил @GlobalClarity1.

«Этот протест выглядит очень «белым», — прокомментировал @inghamjj55.

«А где все темнокожие и азиатские протестующие?» — спросил @Steeg45836822.

Shiroi Hane Кардифф

Часть пользователей уверена, что у британцев складывается неправильное представление о проблемах расизма, дискриминации, нищеты и бездомности, поэтому люди, которые выходят на подобные протесты, делают это бессознательно.

«Дома для всех!» В рекламах благотворительных организаций для бездомных, которые показывают по телевизору, в основном снимают молодых женщин и молодых представителей меньшинств. Тем не менее большинство бездомных, которых я вижу, это белые мужчины среднего возраста. Но нет, давайте не будем показывать настоящую демографию в рекламе, давайте бездумно сигнализировать о добродетели», — прокомментировала @Qaaaa110.

«Я думаю, им наплевать на расизм, они просто пришли туда продвигать свои идеи», — считает @McilreavyDanny.

«Нет ничего расистского в том, что мы видим китайца, который просит милостыню на улице, и компании румын в каждой второй двери. Просто кто-то работает, не покладая рук, а кто-то думает, что всё должно быть бесплатно», — прокомментировала @Lexi196459071.

«Да, проблема в культуре, а не в расизме. Как вы отметили, в некоторых культурах ценят тяжелую работу и образование, а в некоторых нет», — согласился @ElGrecoAnglos.