Соединенные Штаты Америки не отправят своих военных на Украину. Об этом в эфире CNN заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Президент [США Джо Байден] четко заявил, что мы не пошлем американских военных на Украину. Мы не хотим, чтобы это привело к войне [РФ] с США, — сказала она. — Но мы поддержим наших союзников по НАТО. У нас есть военные в странах НАТО. И президент четко заявил, что, если будет нападение на какую-либо из стран НАТО, мы поддержим эти страны и будем защищать эти страны».

Отвечая на уточняющий вопрос — предполагается ли, что Штаты против отправки остальных контингентов НАТО на Украину, политик сказала:

«Я не могу предвидеть, какое решение будет принято на конференции НАТО… Я могу лишь сказать, что американских военных не будет на Украине на данном этапе. Другие страны НАТО могут решить, что они хотят направить военных на Украину».

Армия США в Европе

Читайте также: В США грозятся «агрессивно» ответить России на применение химоружия

Заявление постпреда США при ООН, допустившей, что другие страны НАТО могут принять решение об отправке военных на Украину, обсудили в телеграм-канале «Отряд Ковпака», а также на странице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

"Перевод: пусть другие дураки погибают, мы совершенно не против и можем в спину подтолкнуть», — отреагировала Nataja S.

«Все, кроме нас!» — пишет Андрей Х.

«Вот мракобесы, как они любят устраивать заварушки за океаном…» — добавил Константин.

«Классический прием по втягиванию/подталкиванию Европы в войну», — написал Igor D.

«Короче, Европа, воюй, а мы в сторонке посмотрим», — прокомментировала заявление представителя США Елена Я.

«Провокаторы», — отреагировал Сергей.

«Все правильно… Хотят ввести войска под любым флагом — ООН, например. Типа «миротворцы»… Но… боятся последствий… Этим недоумкам конкретно было озвучено нашим главнокомандующим (Путиным — М. Р.) по этому поводу. Так что…» — отметил Андрей.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым

«Мой любимый клич: «Все, кроме меня, в атаку», — с сарказмом написал Игорь А.

«Видимо,про Яворский полигон не все ещё слышали», — добавил Алексей П.

«Идите, идиоты, бейтесь за американские интересы? Америка вам поможет. Морально. Стоят в стороне от избиения!!! Вы тут драку начните, а я попозже подойду!!!» — с сарказмом отреагировал Илья П.

«Мы третью мировую развязывать не хотим… Развяжите вы, европейцы. Класс», — пишет Дарья Р.

«Ох, эта любовь Белого дома чужими руками каштаны из огня таскать», — отметил Андрей Х.