Санкции изменят структуру экономики России
Наиболее значимыми по влиянию на российскую внешнюю торговлю экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) называют группу финансовых санкций, возможное закрытие портов стран ЕС для российских судов, возможную отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией со стороны ЕС и США, запрет на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию со стороны ЕС, США, Японии и целого ряда других стран. Об этом говорится в докладе Центра «Сюжеты внешней торговли — «Санкционная спираль 2022»: новости и отраслевые эффекты», в котором аналитики приводят основные группы введенных против России санкций, влияющих на внешнюю торговлю: финансовые, логистические, ограничения на экспорт и импорт, а также оценивают последствия для ряда отраслей экономики страны и приводят основные российские ответные меры.
Введенные против России ограничения уже привели к целому ряду последствий, говорится в докладе. По 5-балльной шкале значимости для российской экономики наибольшую сложность представляют последствия от остановки компанией TSMC экспорта полупроводников из Тайваня в Россию; существующие уже давно большие заторы на погранпереходах с Китаем, не позволяющие оперативно переориентироваться на поставки китайских товаров; ускорение недельной инфляции до 2,2% (максимум с 1998 года, по данным Росстата). 4-балльные трудности представляют для экономики страны: прекращение работы с Россией производителей моторов для Airbus и Boeing; затруднения по ввозу фармацевтических субстанций не только из ЕС, но также из Китая и Индии (трудности с оплатой, уход DHL и FedEx из России); бойкотирование некоторыми покупателями на мировом рынке нефти из России; трудности с контрактацией нефти на апрель (март, как говорил вице-премьер Александр Новак, законтрактован); временное прекращение транспортировки грузов в Россию крупнейшими контейнерными линиями (Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd); отказ от работы с российскими грузами Гамбурга и ряда терминалов Роттердама; приостановка отгрузки стройматериалов из-за пересчета цен; рост цен на 20−70% на импортное медицинское оборудование и материалы; планы Китая по покупке или увеличению долей в энергетических и сырьевых компаниях России; приостановка поставок украинского неона (около половины объема, используемого полупроводниковой отраслью); возможный дефицит подсолнечного масла и зерна. Причем последние два риска — это риски для всего мирового рынка.
Чувствительным называется и возможный отказ от импорта газа, нефти и нефтепродуктов из России со стороны ЕС. Но это — вопрос времени, отмечают специалисты, напоминая, что в условиях декарбонизации — ЕС и так планировал постепенно отказываться от импорта энергоносителей, но теперь, очевидно, этот процесс ускорится. Вместе с тем, замечают они, запрет на экспорт оборудования для нефтепереработки и нефтехимии в Россию со стороны США, ЕС и Японии может замедлить модернизацию НПЗ, а также притормозить рост активно развивавшегося нефтехимического комплекса. Прочие же санкции оцениваются специалистами как оказывающие умеренное или слабое влияние на российскую внешнюю торговлю.
«В частности, запрет ЕС на импорт сталелитейной продукции из России оценивается как умеренная мера, поскольку черная металлургия традиционно в большей степени ориентируется на внутренний рынок (по сравнению с цветной металлургией). Запрет на импорт нефти и газа со стороны США и Канады также не может рассматриваться как чувствительная мера, поскольку доля поставок России в эти страны невелика», — говорится в докладе, где также отмечается, что под запрет не попали полуфабрикаты цветной металлургии, занимающие значительную часть экспорта, тогда как запрет на импорт продукции цветной металлургии и тем более газа, нефти или нефтепродуктов оказался бы критичным, но на это страны ЕС уже вряд ли пойдут — согласно заявлению Жозепа Борреля, ЕС достиг предела санкционных возможностей против России.
А вот проблема приостановки деятельности на российском рынке со стороны многих зарубежных компаний пока не выглядит критичной, заключают аналитики. Поскольку речь в большинстве заявлений идет не столько об окончательном уходе с рынка, сколько о приостановке работы, в том числе в связи с логистическими сложностями.
Различные отрасли российской экономики в разной степени пострадают от введенных против России санкций, пишут специалисты в своем докладе. Степень последствий они оценили согласно зависимости отраслей от импорта. Расчет был проведен на основе данных ФТС об импорте товаров и межотраслевого баланса за 2019 год (Росстат), что позволяет получить первое представление о доле импорта из стран, которые ввели санкции, в потреблении продукции отраслей и использовании ими промежуточной продукции. При этом авторы доклада указывают также, что в расчете не учитывался импорт услуг из-за нехватки данных, но в потреблении они все же учитывались. В этой связи, как отмечают специалисты, реальный уровень зависимости от импорта для экономики может быть в целом несколько выше, чем полученные оценки. Согласно же полученным оценкам, наибольшая зависимость по конечному потреблению отмечается в фармацевтической и химической промышленности, в производстве транспортных средств (автомобиле‑ и авиастроении), резиновых и пластмассовых изделий. Перебои в поставках промежуточной продукции из стран, которые ввели санкции, могут оказать наибольшее воздействие на такие отрасли, как фармацевтика, автомобилестроение, оказание профессиональных, научных и технических услуг, здравоохранение.
Говоря об ответных мерах России, авторы доклада ЦМАКП напоминают, что президентом был подписан указ об обязательной продаже 80% валютной выручки, а также указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции, конкретизированный постановлениями правительства России о запрете экспорта оборудования (кроме вывоза оборудования российского происхождения в страны СНГ), вывоза древесины, щепы и фанерного кряжа в «недружественные страны», о введении разрешительного порядка вывоза сельскохозяйственной техники и запчастей к ней. В свою очередь, Минпромторг рекомендовал приостановить экспорт удобрений, вывоз сырья для пластмасс и бытовой химии в ЕС, а Россельхознадзор упростил порядок импорта подконтрольных товаров животного и растительного происхождения, отменил запрет на ввоз плодов и овощей из некоторых стран. Таможенная подкомиссия Минэкономразвития одобрила временный запрет на вывоз зерна в ЕАЭС и экспорт сахара за пределы ЕАЭС. ФАС одобрила новый подход к экономическому анализу ценообразования на российские товары: теперь экспортные котировки не будут приниматься в качестве аргумента для повышения цен. В ответ на санкции против авиации российские власти закрыли небо для самолетов из стран, которые ввели такой запрет в отношении России. 14 марта Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты в России. Минтранс разработал проект постановления правительства, позволяющий не возвращать самолеты лизингодателям без решения правительственной комиссии по импортозамещению. При этом аналитики отмечают, что полеты за рубеж теперь могут осуществляться только в те страны, где лизинговые самолеты не будут арестованы по требованию владельцев. Кроме того, законопроектом, рассматривавшимся 9 марта на правительственной комиссии, вводится институт внешней администрации по управлению организацией, согласно которому внешнее управление может быть введено в судебном порядке в компаниях, не менее чем 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, если эти компании прекращают работу в России. В целом, как заключили аналитики, первые ответные шаги России предпринимаются достаточно активно и еще ряд мер находится в разработке, но полноценно судить о комплексе действий государства в сложившихся условиях еще рано.