Совсем недавно мы разбирали особенности национального нейтралитета, в данном случае — со спецификой «Made for Moldova». Именно «для», а не «в», как гласит более привычный лозунг, хотя и местные «умельцы» оказываются вполне достойными учениками своих старших западных товарищей.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Всего за несколько дней было получено несколько очередных замечательных свидетельств «нейтралитета» Молдавии, обозначенных на самых разных уровнях государственной и общественно-политической жизни этого государства, рассчитывающего на антироссийской риторике и формальном отказе от введения санкций против России понравиться всем, в первую очередь Западу, но в то же время при случае и напоминать Москве о своей «прагматичной» позиции. Прагматизм Кишинёва (эдакий своеобразный эвфемизм для всё того же нейтралитета) состоит в том, что Кишинёв не вводит санкций, которых в принципе не может ввести, но при этом Москва должна это оплачивать и выслушивать набор тезисов о различиях в политической и социально-экономической позиции Молдовы.

Вот один из самых простых примеров. Посол Молдовы на Украине встречается с главой Львовской областной государственной администрации и, по данным молдавских СМИ, «выражает надежду, что война закончится победой Украины». Напомним: посол — это официальный представитель своего государства, выражающий его официальную позицию. Славный получается «нейтралитет», при котором официальный представитель Молдавии открыто желает «победы» одному из субъектов, вовлеченных в конфликт. Резонным было бы увидеть проявление истинного нейтралитета, когда посол Молдовы в России, недавно вручивший копии верительных грамот в МИД России, выражает от лица Республики Молдова аналогичное пожелание победы, к примеру, губернатору Воронежской области. Или мэру Москвы. Или даже не желает победы, а просто заявляет о своём «нейтралитете» в ходе официальной встречи с Главой Республики Крым. А еще лучше с Главой Чечни. Видите, вариантов масса, но почему-то ни об одном из них не сообщается в средствах массовой информации.

Chechnya.gov.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Но это было бы уже банальным по молдавским меркам. В свете ожидающихся 21 и 22 марта визитов в Молдову президентов Польши и Швейцарии можно лишь предполагать, каких «зияющих высот» достигнет «нейтралитет» Кишинева к этому времени. Думается, что «нейтральные» заявления приобретут новые политические и иные оттенки, вплотную приблизившись по многообразию к спектру цветов радуги, имеющей для многих властей предержащих в Молдове почти сакральное значение.

Молдавские политики и чиновники предсказуемо идут гораздо дальше: и вот «нейтралитет» и украинский кризис уже становится подспорьем в реализации планов по слому формата «5+2». К примеру, назначенный в январе этого года главный переговорщик от Молдовы, вице-премьер молдавского правительства О. Серебрян в интервью государственному ИА Moldpres заявляет, что «переговорная повестка на текущий год практически отменена» и говорить о встрече в формате «5+2» в ближайшее время, дескать, уже не приходится. Молдавский переговорщик и дипломат (если после такого «интервью» его можно считать таковым) попытался искусственно привязать оценки текущей ситуации в приднестровском урегулировании, сделанные МИД ПМР, к украинскому кризису, хотя эти оценки были связаны прежде всего с фактом подачи заявки Молдовы на вступление в Евросоюз.

Не будем комментировать совсем уж откровенные манипуляции Серебряна и анонимного интервьюера в этом же интервью, где молдавский чиновник связывает «положительную эволюцию менталитета жителей левобережья Днестра» исключительно с тем, что эти жители должны разделять «другие ценности», чем те, которые сохраняются сегодня в Приднестровье, а, оказывается, «позитивным усилиям» молдавских властей противостоит местная пропаганда. Рискнем предположить, что «позитивные усилия» Кишинева состоят в изобретении новых и усилении действующих блокадных мер в отношении Приднестровья — в части и поставок продовольствия, и лекарств, и ГСМ, и банковских транзакций, и многого другого. Что ж, приднестровцы привыкли к подобному «позитиву», но спасибо, что предупредили о планах по их наращиванию.

Oborona.gov Российский миротворец в ПМР

Как бы там ни было, молдавская власть пытается использовать ситуацию на Украине и специальную военную операцию России в своих интересах, в том числе для пересмотра и торможения работы формата «5+2», его размывания и лишения Приднестровья статуса полноправной стороны в переговорном процессе. Таким образом, этот «хайп» рассчитан не только на бонусы от Запада, но и на текущую выгоду, из которой можно извлечь тактические преимущества в дальнейшем.

Прикрываясь кризисом, молдавская власть заведомо пытается дезавуировать предварительные договоренности, в том числе по встречам в разных переговорных форматах. При этом совершенно непонятно, почему в версии кишиневского чиновника «переговорная повестка на текущий год уже отменена». Повестка может быть отменена только в том случае, если решения по спорным моментам найдены, а достигнутые договоренности исполнены. Обоим направлениям «исчерпания» переговорной повестки молдавская сторона активно противодействует, хотя для реализации переговорной повестки еще далеко, причем многое может и должно быть реализовано непосредственно двумя сторонами конфликта — Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой.

Ну и «вишенка на торте» — в части «нейтралитета по-кишиневски» и «хайпа на чужой беде». В этой номинации по параметрам откровенности и «транспарентности» (за что отдельное спасибо) безусловное лидерство принадлежит спикеру парламента Молдовы, лидеру пропрезидентской партии PAS И. Гросу.

Да-да, тому самому Игорю Гросу, который, будучи соратником М. Санду, пытался заблокировать голосование приднестровских жителей, имеющих гражданство Молдовы, на президентских выборах 2020 года. «Усилия» г-на Гросу состояли в оскорблениях приднестровцев, попытках воспрепятствовать реализации ими своего законного избирательного права и других действиях, за которые в цивилизованных правовых государствах, на которые так хотят ориентироваться в нынешнем руководстве Молдавии, неминуемо наступила бы самая суровая ответственность по мотивам дискриминации. К примеру, как бы поступили в Испании с лидером одной из общегосударственных партий, если бы он препятствовал жителям Каталонии голосовать на испанских общенациональных выборах, называя их сепаратистами, или если бы лидер популярной французской партии отгонял арабов и выходцев из бывших африканских колоний во Франции, запрещая им голосовать на президентских выборах и требуя от них «возвращаться к себе домой»? Как ни прискорбно, вопрос риторический.

Новый президент Молдавии Майя Санду

В Молдове же такой «политик» не только не понес ответственности, но и серьезно поднялся по карьерной лестнице, став спикером парламента (справедливости ради отметим, что ксенофобские высказывания г-на Гросу не получили никакой оценки как со стороны его партийного руководства, так и со стороны тогдашнего «пророссийского» руководства Молдовы в лице президента РМ И. Додона; такое вот трогательное «единение»).

В эпоху «развитого нейтралитета» И. Гросу не мог оставаться в стороне. И отметился целым рядом «достойных» высказываний. Так, узнав о том, что в Приднестровье на зданиях Оперативной группы российских войск (ОГРВ) вывесили якобы флаги Советского Союза, спикер, по сообщениям молдавских медиа, заявил, что «этот жест является вызовом с пропагандистским подтекстом». Тут есть два нюанса.

Во-первых, судя по всему, любая советская символика производит на г-на Гросу то же воздействие, как ладан на известную нечисть. В крайнем случае как чеснок на нечисть рангом пониже, но тоже достаточно вредную и кровожадную. Возможно, поэтому и Приднестровье, не отказавшееся от символики бывшей Молдавской ССР, производит на г-на спикера такое гнетущее впечатление, но проблема в том, что приднестровскую символику уважать ему придется, потому как она признана в официальном статусе и самой Молдовой, а также Россией, Украиной и ОБСЕ при подписании пятистороннего Протокола согласованных вопросов в 1996 г.

Во-вторых, есть еще один аспект. Дело в том, что над зданиями ОГРВ вывесили не абстрактные «флаги Советского Союза», а копии Знамени Победы, водруженного в 1945 году над поверженным Рейхстагом, которое имеет в Российской Федерации официальный статус. Считать вывешивание копии Знамени Победы «вызовом с пропагандистским подтекстом» может только тот, кто не считает Победу над фашизмом праздником и кто рассчитывает на реванш той идеологии, которая, как казалось, навсегда осталась в прошлом. Г-н Гросу не мог не знать о том, какие именно флаги вывешены над российскими воинскими частями, не мог не знать, каков статус у этого флага. А если действительно не знал, то у него неплохие шансы составить компанию главе британского Форин-офис Лиз Трас с её выдающимися познаниями в истории и географии. Впрочем, для него это будет лучшей наградой, чем реальные знания.

Tom Witham Лиз Трасс

На этом чудовищном реваншистском фоне меркнут комментарии того же г-на Гросу о том, что в Приднестровье ограничена продажа некоторых продуктов питания: ему просто не хочется знать, что ажиотажный спрос на некоторые товары первой необходимости спровоцирован в том числе и массовой скупкой этих товаров его согражданами, жителями Республики Молдова, которые в значительных количествах скупали в Приднестровье молочную продукцию, соль и другие остродефицитные в кризис товары.

Спасибо г-ну Гросу — одному из топовых лиц в молдавской государственной иерархии. Он весьма убедительно доказывает, что «нейтралитет по-кишиневски» ориентирован не только на сиюминутную выгоду, пусть даже с далеко идущими политическими целями. Это гораздо более глубокое и сложное по своим задачам и последствиям явление, которое сейчас, как в парнике, под прикрытием украинского кризиса холят, лелеют, взращивают.

Нет, «нейтралитет» в кишиневской версии происходит не от слова «нейтральный», т. е. равноудаленный, а «нейтрализовать», т. е. уничтожить оппонента. И под это есть достаточные, с точки зрения идеологов «нейтралитета», идеологические предпосылки: отрицание значения Победы над фашизмом, подмена Победы «борьбой двух тоталитарных режимов», затем румынская оккупация 1941 г. станет «освобождением», а возвращение Красной армии в 1944 году — «сменой одной оккупации другой» и т. п. Знакомая картина и знакомый почерк, не правда ли? Не с этого ли начинался (или возрождался) неонацизм на Украине и не потому ли его сейчас так сложно возвращать в небытие?

Tolea93 Проевропейская демонстрация в Кишиневе, 6 апреля 2014

Вот поэтому, как нам кажется, реализация принципа денацификации требует комплексного регионального подхода. В отношении кишиневских политиков есть разные способы проводить такую работу — к примеру, через максимально широкое разъяснение того, что на самом деле представляют такие политики и какие глубокие риски их правление несет. Напоминать, что оправдание нацистского пособника Антонеску есть ревизия итогов Нюрнбергского трибунала. В конце концов, никто не отменял понятие рукопожатности для тех, кто ради европейского глянца готов к дискриминации тысяч людей, юридически являющихся их же согражданами.

В любом случае проблема есть. В Молдове она не пахнет факельными шествиями и тленом схронов с заботливо сохраняемыми пулеметами, а искусно замаскирована благоуханием цветущих яблонь, аппетитным запахом наваристой мамалыги, молодым игристым вином, душистыми виноградниками и соседним садом, в котором смуглянка-молдаванка для чего-то снова собирает… Быть может, гостей?