Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, однако в случае неудачи есть риски начала третьей мировой войны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

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Заявление украинского лидера обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine / УКРАИНА», «Радио Стыдоба» и «Отряд Ковпака». Многие оценили заявление Зеленского критически.

«Ему что-то пообещали. Скоро саммит НАТО, не надо недооценивать имбецильность натовцев, они могут пойти на многое», — выразил опасение Владимир П.

«Хм… Чёт я сомневаюсь в том, что Восточная Европа втянется. Ядерка-то наготове», — задумалась Marina.

«Никто в конфликт лезть не будет, как бы кому этого и ни хотелось. С Россией воевать никому не хочется. Слили Украину. Жаль, что до многих это не доходит», — отметила Марина.

U.S. Army Йенс Столтенберг и солдаты НАТО

«Грабли Саакашвили ничему его не научили… Саакашвили, правда, оказался мудрее и жалостливее к своему народу. Когда понял, что заграница ему не поможет. Галстук съел, подписал что надо…» — добавила Yana M.

«Так обычно женщины себя ведут, когда они понимают, что все кончено!» — отметил Fox.

«Третья мировая война… Ядерная, что-ли?! У них есть другой шарик для жизни? Не думаю», — пишет Olga.

«Всё будет хорошо, у них война в основном в интернете. Скоро многим странам будет не до этого — внутри кризисы разгораются…» — написала Lyudmila B.

«Видимо, Восточная Европа хочет присоединиться к Российской Федерации», — иронизирует «Друг Таракана».

«Польша хочет Львов. Всё», — отреагировала Nata N.

«Восточная Европа в кризисе… Навряд ли пойдут за него воевать», — пишет Ирэна.

«Терять уже нечего — пошёл во все тяжкие», — добавил Sergey E.

«Вы представляете, что бы было, если бы у этого кровавого клоуна оказалось ядерное оружие? А оно бы оказалось года через 3. Мне кажется, он решил сыграть роль в фильме «Гитлер возвратился», — прокомментировала новость Тамара С.

«Красиво говорить — его профессия. Идиот. Так уроков и не извлёк никаких из своих прошлых речей. Больной на голову», — не выдержала Veronika S.

«То есть он думает, что судьба планеты в руках наркомана-клоуна», — пишет один из участников обсуждения.

«Вот это самомнение!» — смеется Татьяна Р.

«8 лет разговаривали. Нет смысла продолжать», — написал Эдуард.

«Может быть, эти слова за него говорит Запад?» — задумалась Наталия.

«Совершенно непонятно, на какие средства Зеленский планирует третью мировую войну. Он у себя в бункере, видимо, совсем умом тронулся», — отреагировал Леонид К.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Да он уже за такой период столько всего сказал, что одно другому противоречило. В очередной раз подчеркнул своё беспомощное положение», — пишет Леонид К.

«Клоун угрожает или шутит?» — задался вопросом Александр.

«Зеленский в истерике», — считает Анатолий К.

«Значит… [нечего] с ним и разговаривать…» — добавил Гога.

«Почему я вижу трёхлетнего мальчика в истерике, который топает ножкой: или будет как я хочу, или я лягу умру, и вы все пожалеете, что не сделали по-моему!» — отметила Natalia.

«Это так Зеленский непрямым текстом говорит: не надо переговоров?» — спросил один из комментирующих.

«Какая третья мировая? Он реально хочет, чтобы его слили на всякий случай за такие слова? Большой брат не потерпит личной угрозы из-за слов клоуна», — пишет Dan S.

«То есть? Он угрожает, что ли, ядерной войной?» — задумалась Alena V.

«А с чего он взял, что с ним теперь кто-то разговаривать будет?» — подытожила Lola.

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