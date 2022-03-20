Правительство Германии обеспокоено применением Россией в ходе специальной операции на Украине новейшего гиперзвукового оружия. Об этом 20 марта заявила медиагруппе Funke представитель министерства обороны Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

«Мы с обеспокоенностью относимся к единственному в своем роде применению Россией в войне против Украины гиперзвуковой ракеты», — передает ТАСС слова представителя министерства обороны Германии.

Новость обсудили в телеграм-каналах «Open Ukraine / УКРАИНА» и «Радио Стыдоба».

«Правительство Германии обеспокоено применением Россией на Украине новейшего гиперзвукового оружия, заявил представитель минобороны ФРГ. Сначала им смешно от геноцида русских в Донбассе. Потом они воруют российский золотовалютный резерв. Потом поставляют оружие Киеву. А теперь они обеспокоены использованием Россией новейшего оружия. Радуйтесь, наоборот. Что не против Берлина», — пишет автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Но Запад впечатлён. Им и был этот сигнал», — отреагировал Ник@Z.

«Беспокоиться надо было раньше», — добавил Ilya L.

«А теперь России смешно от ваших обеспокоенностей», — пишет Мила.

«Надеюсь, им уже не смешно», — написала Екатерина.

«Все должны раз и навсегда для себя понять: надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место. Это и про Минские соглашения в том числе», — прокомментировала новость Маслова В.

«А чего они ждали? Что у нас на вооружении кукурузники какие-то?» — недоумевает Oleg S.

Artem Katranzhi Ан-2 («кукурузник»)

«Могут выразить озабоченность», — иронизирует Kraken.

«Начинают за Берлин переживать!» — шутит Светлана.

«Надо было беспокоиться, когда вам предлагали договориться…» — отреагировал Максим П.

«Думаю, не только ФРГ напряглась», — написал Артем.

«Германия, не лезь…» — призвал Вадим Александрович.

«Так они же это всё мультиками называли. А поставлять своё оружие — это как называется, гуманитарной помощью?» — задалась вопросом Ника.

«ЕС нужно помнить, что эти «мультики» без проблем прошивают бункеры», — добавил Malty_tan.

«Раньше надо было беспокоиться, когда продолжали поддерживать нацизм на Украине и всячески нас стравливали, а теперь заткнитесь», — не выдержал Ramon P.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

«Пришло время и им озабоченность высказывать», — смеется gor.

«Это сугубо оборонительное, не бойтесь», — с сарказмом подытожил Алексей, вероятно, делая отсылку к заявлениям представителей США и стран Запада о том, что то вооружение, которое ранее было поставлено Киеву, они называли «оборонительным».

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Напомним, 19 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России впервые с начала специальной операции на Украине применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал», удар пришелся по складу ВСУ.