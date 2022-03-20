Сокращение объемов потребления мяса может помочь «в борьбе с Владимиром Путиным». Об этом в интервью Spiegel заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

Так политик ответил на вопрос о зависимости Евросоюза и Германии от поставок из России и с Украины (буквально издание поинтересовалось, «использует ли Россия продовольствие в качестве оружия»).

Министр сказал, что не будет проповедовать всеобщее вегетарианство, но, по его мнению, «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против Путина».

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Заявление министра обсудили в телеграм-канале аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

»Министру не давать мяса!» — с сарказмом отреагировала Света.

Leonhard Lenz Джем Оздемир

«Шизофрения полностью, без боя, овладела Бидонией (Германией, — вероятно здесь намек на зависимость ФРГ от США — М. Р.)», — добавил Павел Ц.

«Оздоровительное голодание. Может, мозги лучше работать будут», — шутит Сергей С.

«Для борьбы с нами… [европейцы] могут вообще не кушать!!!» — с сарказмом отметил T-sound.

«Господи, там адекватные люди есть? Одни придурки», — не выдержала Нина.

«Ешь вода, пей вода!» — с юмором добавил 3 515 205 195.

«Сначала предложили газ «прикрутить», теперь на мясо не налегать, дальше хлеб окажется роскошью. Хороший план…» — с сарказмом отметила Mila A.

«Вот они как заговорили!!!» — написал Константин.

«По-моему, для нормальной жизни надо сменить этого персонажа», — пишет Лада Т.

«Правильно, скромнее, «господа», надо быть во всём!» — смеется Александр.

Эмиль Фриан. Скромность

«Может, вообще тогда объявите голодовку, и делов-то?» — с сарказмом задался вопросом Максим.

«Средний класс Германии, на плечах которых стоит бюджет, в том числе идущий на выплату пособий беженцам, усиленно готовят к ликвидации…» — отреагировала Eugenia T.

«Вот древесину запретим на вывоз, им не из чего будет туалетную бумагу делать, это какое тогда оружие?» — иронизирует «Юлич Ку».

«Оно и правильно. Меньше мяса, меньше газа, меньше топлива и шнапса. Глядишь, так жир быстрей сойдёт из коллективного сознания Европы», — отреагировал Александр С.

«Да Россия вообще своё присутствие на этой планете использует как оружие!» — пошутил Лин С.

«Лучше всего, конечно, вообще не есть. Тогда одна выгода кругом получается», — шутит Федор А.

«У них за что ни хватись — всё используем как оружие», — с сарказмом подытожил Григорий Е.

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