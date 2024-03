Власти Швейцарии выразили готовность выступить посредниками на переговорах об урегулировании ситуации на Украине либо провести такие переговоры у себя. Такое заявление сделал президент страны Иньяцио Кассис в ходе своего выступления 19 марта на митинге в Берне, организованном в знак солидарности с Украиной.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

Новость обсудили в телеграм-канале «Open Ukraine / УКРАИНА». Многие указали на то, что Швейцария после того, как поддержала введение санкций против России, перестала быть нейтральной страной, кроме того, для российских авиакомпаний ранее было закрыто небо.

«Швейцария готова стать посредником в переговорах Украины с Россией. «Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Это маленькая страна с сильной приверженностью свободе. Она готова играть посредническую роль за кулисами или принять у себя переговоры», — заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Только как до них долететь дипломатам России, если они небо закрыли? Забавные зверушки эти швейцарцы», — с сарказмом пишет автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

IAEA Иньяцио Кассис

«Пусть организовывают в швейцарском посольстве в Москве», — с сарказмом отреагировал Leonid M.

«Да ну нет, где они нейтральные?» — пишет First Name Last Name.

«О каком нейтралитете он говорит? Они же вроде поддержали санкции против РФ», — добавил Ivan N.

«Хватит нам посредников. Капитуляция, полное принятия наших условий», — написал Boxer.

«О чем РФ говорить с Зеленским?» — недоумевает Alex N.

«Активы наши заморозили, а теперь посредники? Сами знаете, куда пойти», — отметил Роман К.

«Швейцария потеряла статус «нейтральной» страны, поддержав санкции. Репутация, она такая. Нарабатывается годами и… [утрачивается] в один момент», — прокомментировал новость «Джул».

"Эрдоган тоже очень сильно суетится в посредничестве. Прямо из кожи вон лезет», — написал Andrey.

«Уж лучше отдать роль «миротворца» Эрдогану. Или Беннету в Израиле. Они более значимы. А все эти швейцарские козни, ну — очередная зарубка на булаве», — отреагировал RN Drakkar.

«Нейтральной страной в данном случае скорее можно назвать Турцию, а не Швейцарию», — пишет Евгений Х.

«Недружественные страны в посредники нынче не берут», — написал Red FoxZ.

«Швейцария давно не нейтральная страна и уже не тихая гавань для вложений. Швейцарские банки дискредитировали себя…» — комментирует Yura.

«Там нет стороны на переговорах, не с кем договариваться, украинские наркоманы — не власть», — отреагировал Ruslan S.

«Нейтральная страна, которая разграбила частные активы россиян… Доверие уже не вернуть», — пишет Aleksey G.

«Сколько можно с этими европейцами носиться и ждать от них справедливости, честности, правды?..» — подытожила Валентина.