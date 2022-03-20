Группа европейских политиков предложила кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Для этого они попросили Норвежский нобелевский комитет продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Большинство пользователей соцсетей в Италии оказались в шоке от этой новости. Однако многие считают, что Нобелевская премия мира ничего не стоит после вручения её в 2009 году президенту США Бараку Обаме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Нобелевской премии за мир не существует уже много лет. Она превратилась в Нобелевку за ненависть!» — отметила Тициана С.

«Извините, как может человек, который заставляет украинских мужчин умирать, претендовать на премию мира?» — не понимает Миро Дз.

«Если бы он хотел мира, то должен был бы объявить страну нейтральным государством, не входя в военные блоки и не завозя на свою территорию американские ядерные боеголовки», — считает Фабио С.

«Господи, сделай уже что-нибудь. Тот, кто разжигает войну, должен пасть, а тем бедолагам, которые сохраняют иллюзию, что Зеленский лидер, нужно поменять наркодилера», — пишет Донателла Ф.

«Но если они воюют — какой мир??? Зеленский каждый день пытается спровоцировать третью мировую войну, призывает всех по всему миру участвовать в войне, а ему дадут Нобелевскую премию мира?» — возмутилась Алессандра С.

«Европа всегда лицемернее, смешнее и намного тупее, поэтому Путин, к сожалению, выиграет любую войну, если таковую начнут. Да поможет нам Бог, ведь по-человечески у нас нет шансов!» — заметила Элиза Т.

«Но они сумасшедшие», — заявила Аннализа У.

«Чистое безумие!» — поддержала Ингрид Г.

«Я тоже хочу номинировать Усаму бен Ладена на Нобелевскую премию мира посмертно», — предложила Антонелла Р.

«Ему придают столько значения, что это может стать опасно для всей Европы!» — считает Паоло Дж.

«И всё это дует на огонь для дальнейшего обострения ситуации», — заметила Грациелла Б.

«После Обамы Нобелевская премия потеряла всякий смысл. Это всего лишь пропаганда и лицемерие. С распределением денег друзьям друзей», — считает Лалламель Г.

White House Барак Обама получает Нобелевскую премию мира

«Это был бы второй Нобелевский лауреат мира после того ненавистного Обамы, организовавшего войны вместе с Францией», — поддержала Эдда К.

«Эту премию мира надо упразднить, так как её дают таким людям, как Обама. Теперь они хотят дать её тому, кто не хочет слышать о слове «мир», — написал Марио М.

«Вместо Нобелевской премии дайте ему Оскара за лучшую юмористическую роль. Не за главную роль», — шутит Габриеле К.

«Кто?! Этот неонацистский стендап-комик, которым управляют, как марионеткой? Который скрывает и преследует очень сомнительные интересы», — добавила Энрика Б.

«Нобелевскую премию мира? Тогда кто нападал на Донбасс? Русские? Это всё равно, что вручить Нобелевскую премию Израилю за бомбардировку Палестины», — недоумевает Маттео П.

«Чем более кровожаден, тем больше награждают», — заключил Винченцо Л.

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