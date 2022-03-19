Министр по выходу Великобритании из состава Европейского союза и эффективности правительства Джейкоб Рис-Могг выступил на весенней конференции Консервативной партии и заявил, что проведение российской специальной военной операции на Украине вернуло в политику серьезность после скандала с вечеринками на Даунинг-стрит.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Все это на фоне войны оказалось незначительной политической ерундой, а не чем-то с фундаментальным уровнем серьезности о безопасности мира и установлении глобального порядка», — сказал министр.

Rodw Джейкоб Рис-Могг

«Вы видите, никто быстро даже вспомнить не сможет точное количество вечеринок, потому что это по своему существу тривиально», — добавил политик.

Большинство пользователей не согласилось с мнением министра, они считают, что скандал с вечеринками на Даунинг-стрит напрямую показал некомпетентность правительства, поэтому его нельзя просто проигнорировать или забыть.

«Нет. Скандал с вечеринками насквозь пропитал наше правительство. Учитывая всё, что сейчас происходит в мире, не кажется ли глупым в ретроспективе назначать Лиз Трасс министром иностранных дел, Прити Пател министром внутренних дел при Борисе Джонсоне, который бегает туда-сюда без дела?» — прокомментировал @atm0spheric.

Часть комментаторов отметила, что скандал не будет забыт, пока премьер-министр Борис Джонсон не уйдет в отставку.

«Это ерунда, но это основание для отставки. Мы не забыли скандал, и мы не забудем про него до тех пор, пока Джонсон не уйдет. Это совершенно не тривиально. Это нельзя спрятать под ковер», — написал @grumpzie.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Многие пользователи раскритиковали Джейкоба Рис-Могга за его позицию, назвав «ерундой» всё, чем он занимается, в первую очередь Brexit.

«Так совпало, что я называю все его достижения «чепухой» и «в основном тривиальностью», — прокомментировал @richbrad38.

«Рис-Могг ввел в заблуждение королеву по поводу незаконного перерыва в работе парламента, отмахнулся от предательства рыболовной индустрии после Brexit, говоря о том, что «брекситовская рыба будет счастливее», возглавил неудачную попытку спасения Оуэна Патеросона и лгал о вакцинах. Он — человеческое выражение ерунды», — объяснил @mrjamesob.

Пользователи отметили, что надежда на то, что британцы забыли о скандале из-за войны, свидетельствует о некомпетентности политика.

«Отвержение того, что тебя не касается, утверждая, что есть более важные вещи, о которых стоит переживать — это ошибочный аргумент. Это относительно бедное логическое заблуждение. Я думала, что с образованием Джейкоба Рис-Могга это очевидно», — отметила @retired6864.

«Рис-Могг считает, что нарушение Джонсоном ограничений, которые он на нас наложил и ложь об этом парламенту это просто «ерунда». Так что если вы считаете, что это показало полное неуважение и лидерский провал, он использует эту возможность, чтобы назвать вас мелочным. Классика», — написал @13sarahmurphy.

«Понадобилась война, чтобы Рис-Могг вспомнил, что мир серьезен. Мир всегда был серьезный, локдаун был серьезный, он было нужен, чтобы предотвратить смерти. Люди прошли через невероятную боль, потому что они понимали всю серьезность ситуации», — прокомментировал @JMPSimor.

Callum Darragh Лондон

«Я уверен, что те, кто не мог увидеть умирающих родственников, не могли сходить на их похороны, не могли утешить скорбящих, они все не оценивают это как «тривиальную ерунду», — считает @liamjmellor80.

«Я наконец поняла, что мне нужна помощь, чтобы осознать, как тяжело мне попрощаться с папой и разобраться с его имением. Может быть мне стоит взять такой же подход и оценивать все произошедшее как ерунду и тривиальность? Это сэкономит мне денег на консультациях», — отметила @Shoequeen100.

В комментариях предложили пересмотреть уголовные дела, по которым привлекали к ответственности за нарушение коронавирусных ограничений, взяв пример с премьер-министра.

«В соответствии с позицией Риса-Могга, если нарушение закона Борисом Джонсоном — это ерунда, можно пересмотреть уголовные дела других подозреваемых», — предложил @JohnJCrace.

Напомним, в течение проведения российской спецоперации на Украине в Великобритании уже возвращались к вопросу о судьбе Бориса Джонсона и скандалу с вечеринками во время локдаунов. Пользователи соцсетей продолжали призывать премьера к отставке, несмотря на «затишье оппозиции».

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