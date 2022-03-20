О неискренности премьер-министра Японии Синдзо Абэ, настойчиво набивавшегося в друзья к президенту РФ В. Путину, автору этих строк доводилось не раз писать во времена пресловутого «медового месяца» чуть ли не «братания» двух лидеров. Одно то, что они общались даже в ходе официальных межгосударственных переговоров по именам и на «ты», создавало впечатление доверия и особого расположения друг к другу. Инициатива подобного диковатого в Японии панибратства исходила от японской стороны. Вернее, от возомнивших себя знатоками «русской души» консультантов из окружения Абэ. Один из таких «консультантов» как-то поведал о том, как он обучал японского премьер-министра… целоваться в губы с российскими лидерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Памятна и шумная кампания в российских СМИ представления премьером Абэ российскому президенту пресловутой «программы из восьми пунктов» как свидетельства «искреннего стремления» Японии «улучшать жизнь российского народа в различных областях». Программа предусматривала совместную работу в области медицины, повышения продолжительности жизни, энергетики, градостроительства, развития промышленности и в других сферах. О том же, что эта программа — не что иное, как «плата» за согласие Москвы отдать Японии имеющие важное стратегическое и хозяйственное значение южнокурильские острова, российские СМИ скромно умалчивали.

Являвшийся министром иностранных дел в кабинете Абэ Фумио Кисида был против подобного «ухаживания и обхаживания» В. Путина в расчете на получение островов. Став премьер-министром, он официально объявил о полном фиаско плана Абэ обменять экономическое сотрудничество на Курилы. Кисида заявил на днях, что «поставленные его предшественником цели по решению проблемы Курильских островов и заключению мирного договора с Россией не удалось достигнуть».

Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

А, следовательно, отменяется и «программа из восьми пунктов», так за шесть лет ничего существенного и не давшая российскому народу. Объявление о ее аннулировании Кисида привязал к проводимой ныне специальной военной операции ВС РФ на Украине. Было заявлено, что-де новые шаги по реализации плана экономического сотрудничества с Россией не представляются возможными из-за ситуации на Украине.

«Говоря о плане сотрудничества из восьми пунктов, если рассматривать текущую ситуацию, мы понимаем, что, разумеется, новые шаги сейчас невозможны», — заявил японский премьер.

Более того, кабинет Кисиды предпринял меры по подрыву японо-российского торгово-экономического сотрудничества в целом. С этой целью Японией был отменен режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией, что должно способствовать реализации американского плана приведения российской экономики в состояние «разорванной в клочья». При этом в качестве «санкций» Токио вводит запрет на экспорт в Россию практически всей номенклатуры ранее закупавшихся нашей страной товаров. Запрещается экспорт примерно 300 наименований продукции: полупроводники, оборудование связи и передовые материалы и ещё 26 технологий, включая программы проектирования машин для производства микросхем, а также нефтеперерабатывающее оборудование и связанные с ним технологии.

Поразительно, но, всемерно ущемляя экономические интересы и нужды России в торговле с Японией, Кисида и его министры, как ни в чем не бывало, довольно цинично заявили о намерении продолжать ввозить в свою страну в прежних объемах российские нефть, сжиженный природный газ (СПГ) и уголь.

Официальное интернет-представительство президента России Синдзо Абэ и Владимир Путин

Небезынтересны оценки складывающейся в японо-российских отношениях ситуации, приводимые директором Института экономических исследований России и новых независимых государств Мититака Хаттори, который дал интервью российскому информационному порталу NEWS.ru.

«Японская сторона продвигала план экономического сотрудничества из восьми пунктов, разумеется, не в целях развития экономических отношений. Цель состояла в том, чтобы создать хорошие японо-российские отношения путём продвижения восьми пунктов, что привело бы к разрешению территориальных споров и заключению мирного договора», — признает японский аналитик, хотя это с самого начала было очевидно.

По словам японского эксперта, «стало ясно, что дипломатия бывшего премьер-министра Синдзо Абэ с Россией провалилась. При президенте Путине Россия не примет решения о возвращении двух островов, не говоря уже о четырёх. А с уходом в отставку премьер-министра Абэ в сентябре 2020 года план экономического сотрудничества из восьми пунктов и вовсе утратил актуальность».

Как уже отмечалось, Кисида не поддерживал и кулуарно осуждал унизительную для японской стороны политику явного заигрывания с В. Путиным в расчете на его уступку Курил. Не был он и сторонником «программы из восьми пунктов». Поэтому нынешнее объявление им этой «программы» почившей в бозе — это в известной степени и реванш за фактическое отстранение при Абэ МИД Японии от решения практических вопросов японо-российских отношений. Хаттори говорит по этому поводу:

«…После начала спецоперации России на Украине и присоединения Японии к санкциям против Москвы было объявлено, что план экономического сотрудничества из восьми пунктов, который уже потерял смысл, скорее всего, больше не будет реализовываться. Это ничего существенно не меняет, но это событие, которое символизирует полный конец эпохи».

От себя добавим, что речь идет о «конце эпохи» беспринципного торга за спиной нашего народа таких деятелей, как М. Горбачев, Э. Шеварднадзе, Б. Ельцин, А. Козырев о том, как повыгоднее, простите за жаргон, «толкнуть русские Курилы». Недавнее выступление по телевидению президента В. Путина с жестким, но справедливым разоблачением и осуждением таких пекущихся об интересах не своей страны и народа, а подобострастно стремящихся угодить Западу, не забывая, конечно, и свой шкурный интерес, деятелей дает надежду на очищение России от компрадоров, пятой колонны и национал-предателей. Именно к таковым следует отнести и тех, кто все эти годы убеждал власть и народ в большой выгоде от сдачи наших земель Японии, включая тех горе-дипломатов, которые распространяли абсурдные «идеи» о превращении Страны восходящего солнца в случае снятия «территориальной проблемы» в стратегического партнера (?!) России.