Настало время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Об этом 18 марта в своём видеообращении заявил Владимир Зеленский, обращаясь к российской стороне. Обращение главы Украины было опубликовано в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Комментируя переговоры украинской и российской делегаций, украинский лидер заявил, что пришло время встречаться, говорить и восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. По мнению украинского лидера, содержательные переговоры о мире являются для России единственным шансом уменьшить вред, причинённый ошибочными, по его мнению, действиями.

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Заявление Зеленского обсудили в телеграм-каналах «Запрещённая Украина» и «Open Ukraine / УКРАИНА». Многих участников обсуждения возмутил тот факт, что Зеленский позволил себе угрозы в адрес России, заявив о том, что для России единственным шансом уменьшить вред являются переговоры с представителями Киева.

«Зелебобик (Зеленский — О. П.) опять читает с выражением, что ему написали…» — отреагировал Aleksey.

«Поведение дворового хулигана после того, как дембель ВДВ настучал ему по бестолковке…» — охарактеризовала обращение Зеленского Tais.

«Роль у него такая — переносить чаяния западных демократов зрителям и делать вид, что всё это ему только что пришло в его… тыкву (голову — О. П.)», — с сарказмом добавила Татьяна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Они с Байденом на одной волне — параллельная реальность», — иронизирует Эжени.

«Ну только, если целостность, как СССР», — с сарказмом пишет «Время Z», комментируя заявление Зеленского о территориальной целостности Украины.

«Угрожает? Требует? Совсем крыша поехала?» — не выдержал Время Z.

«Встречаться с Зеленским смысла нет. Любой боевой генерал может встретиться и подписать капитуляцию… Предложения на столе… Его дело сейчас согласиться с российскими предложениями», — отметил Sergey.

«Никаких переговоров с военным преступником Зеленским!..» — добавил Nemo Nemov.

«Клоуну (Зеленскому — О. П.) предложили условия, он, видимо, все в упор не замечает», — написал Arty.

«Не пришло время, а прошло! Вас 8 лет ждали за столом переговоров, убеждали, упрашивали, уговаривали, но вы же «великая» нация, с самой «сильной» армией», — напомнил Алексей Б.

«[Зеленский] ещё смеет угрожать и ставить условия?..» — поинтересовался JS critic.

«Чего он так пристал со встречей Путина? Что это должно изменить? Включит всё своё актёрское мастерство? Или с кулаками бросится? Или что? Если так дорожил людьми, сразу бы мог остановить всё. Но нет… ещё о какой-то целостности говорит? Куда вообще влезли эти юмористы? Страной управлять это же не на сцене скакать. Были хорошие артисты, а стали ужасными политиками…» — прокомментировал заявление Зеленского Евгения У.

«Опять грозит?.. Время договариваться уже прошло», — добавил «День Z».

«Не хочет он никаких переговоров, кроме как для затягивания времени. Да и не дадут его хозяева это сделать…» — пишет HanZ.

«Всегда поражаюсь, как он умудряется в одном обращении просить о переговорах и угрожать…» — недоумевает Irina K.

«Предложения с угрозами? Наверное… ему не нужны эти переговоры», — задумался Snipes Wesley.

«После таких заявлений шансы Украины на существование катастрофически уменьшаются!» — не без сарказма подытожил GP.