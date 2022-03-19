О максимальном сближении позиций России и Украины относительно НАТО, которого удалось достичь к настоящему моменту на переговорах, сообщил 18 марта журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Заявление Мединского обсудили на YouTube-канале издания «Страна.ua». Многие из участников обсуждения отметили, что не ждут результата от переговоров России с украинской стороной, напомнив о том, что Киев в течение семи лет отказывался выполнять Минские соглашения и веры украинской стороне нет.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Мединский

«Как и в Минских соглашениях тут важен порядок исполнения. Сначала денацификация и демилитаризация, затем невступление в НАТО», — отметил Андрей К.

«Эти переговоры нужны РФ также, как и Минские! Для картинки, что они стараются найти общий язык с… [украинской стороной]. Украина, в свою очередь, тоже участвует в них ради картинки. Мол, «продавливаем» РФ. Закончится все во Львове после полной денацификации», — пишет Alex H.

«Эти переговоры для переговоров. Путин в последнем обращении чётко сказал, что задачи спецоперации будут выполнены, а он просто так слова на ветер не бросает», — отреагировал Celentano.

«Зеле (Зеленскому — М. Р.) верить нельзя. Никогда Украина не держала слово, поэтому всё и случилось», — добавил Sacha P.

«Внеблоковый и нейтральный статус был положен в основу такого государственного образования, как Украина. Именно на таких условиях УССР получила независимость в 1991 году. Но кое-кто вступление в НАТО даже в конституцию вписал без общенародного референдума, между прочим. Так что грош цена всем этим украинским обещаниям и договорам», — прокомментировал заявление Мединского Александр М.

«Только Украина под длительным протекторатом России может гарантировать и свою демилитаризацию и свою денацификацию, и свою внеблоковость! Иначе опять наобещают и обманут!» — отметил Иван И.

«Категорически против переговоров, кроме… гуманитарных тем…» — отреагировал Владимир В.

«Мединский сказал ещё о денацификации. Киев отрицает нацизм на Украине. Так что работы ещё много. Пока идут переговоры, ребята сделают свою работу, освободят народ Украины и от милитаризации, и от нациков!» — пишет Галина В.

«Никто не слушает Украину уже. Слишком много говорят и никогда не принимают решений без США. Смысл озвучивать звуки рупора, когда звуки издает хозяин рупора?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«К сожалению, Москва вынуждена поддерживать иллюзию переговорной активности дабы не давать еще одного повода западной пропаганде обвинить ее в неконструктивности и недоговороспособности, но реально все понимают, что действующая на Украине власть не способна и не хочет обеспечить русскоязычному большинству его законные права, которые ущемлялись все сильнее последние 30 лет… Вопрос денацификации вообще вне компетенции Зеленского… Реально удивляет только наивность тех людей, которые на полном серьезе считают, что со дня на день Путин встретится с Зеленским лично и они подпишут мирный договор…» — подытожил Andrey M.