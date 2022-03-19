США могут снять санкции с Российской Федерации, если РФ прекратит спецоперацию на Украине. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 18 марта в ходе брифинга заявил представитель Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

Условием снятия санкций США с России может стать немедленное прекращение российской специальной военной операции, а также — выведение российских войск на места их постоянной дислокации и признание суверенитета Украины, отметил представитель Госдепартамента.

Заявление представителя Госдепа США обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна». Многие участники обсуждения указали на то, что никакие санкции не остановят Россию, которая доведет специальную операцию до конца.

«Суверенная страна как РФ… не разбрасывается санкциями и словами. США и Запад показали себя как нестабильные партнёры. Долгосрочные контракты вряд ли будет с ними кто-то заключать. Действующие продолжат, а с новыми уже засомневаются», — написал Роммел.

«Да они только и ждут, как их (санкции — О. П.) отменить побыстрее, куча компаний отказались уходить из России, а мы только хотели все импортозаместить», — отметил Akato.

«Россия не остановится, пока окончательно не решит вопрос своей безопасности. Надеяться на вариант как с «Минском-2» украинцам не стоит. Украина уже показала свою безответственность по договорным обязательствам. Поэтому только перевоспитание или смена украинских элит решит этот вопрос. Вангую: никакого договора не будет!» — отреагировал Дмитрий Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«После восстановления суверенитета». Иными словами — никогда», — подчеркнул Roman P.

«Как восстановить то, чего никогда не было?» — недоумевает один из участников обсуждения, имея в виду так называемый суверенитет Украины.

«Такое впечатление, что в США за последние 10 лет дипломатия умерла за ненадобностью. Просто бегают по миру и говорят: делай, как я скажу, или введем санкции. Добегались до того, что их посылают ранее дружественные страны типа ОАЭ, Турции, Индии», — прокомментировал новость Алексей Н.

«США пора уже осознать своё место в этом мире и начинать просить прощения. Их уже никто ни во что не ставит, кроме бесхребетной Европы. В среднесрочной перспективе американцам и европейцам можно будет только посочувствовать», — написал Роман Щ.

«Ситуация похожа на то, как строгий отец угрожает своим детям, что если они не будут слушаться, то он поставит их в угол, лишит сладкого и карманных денег, а также — запретит смотреть телевизор и отберёт компьютер. Но он не заметил, что дети уже взрослые и сами зарабатывают себе на жизнь, имеют свои телевизоры, компьютеры, а сладкого у них больше, чем у отца», — отреагировала Svetlana K.

«США на себя бы наложили санкции! Страна является зачинщиком всех войн на земле», — добавил Vel Tin.

«Санкции для нас (для России — О. П.) — это шанс возродить свое производство, как при СССР», — отметила Надежда Н.

«Начался торг, значит, США понимают, что Украина скоро капитулирует», — считает «Белгородский Воевода».

«Ну да, слышали такую песню про отмену санкций… Эти отменят, новые введут», — выразил недоверие «Дядя Вася».

«[Плевать] Россия хотела на эти типа «санкции»…» — пишет Toliya D.

«Жду, когда США откажутся от русского урана», — добавил один из комментирующих.

«Америка или тупая, или тролль 80-го уровня. О каком… суверенитете говорят? Крым — Россия, Донецкая и Луганская области (Донецкая и Луганская Народные Республики — О. П.) также будут независимыми… (с возможным вхождением в состав РФ в дальнейшем)… О той Украине, которая была до 2014 года, уже можно забыть и понять, что такой не будет уже! Вообще! Никак! Американцы, вы тупые? Это, кстати, вот дружба с Западом до чего доводит!..» — подытожил Top Mult.