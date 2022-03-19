Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что на фоне военной спецоперации РФ на Украине «очень много людей показывают свою сущность», в результате чего выясняется, что часть из них являются, «по-русски говоря, предателями», обсудили в Сети.

Федор Бронников. Иуда. 1874

«Главная проблема России — это майданутый скот и профессиональные нытики!» — считает Бауржан А.

Многие пользователи считают, что Россия должна избавиться от воздействия граждан, которые вечно всем недовольны и готовы хаять наше государство вне зависимости от того, позитивные в нём происходят процессы либо же негативные.

«Считаю, что недовольных специальной военной операцией России надо выгонять с работы. Если не с частных, то хотя бы с государственных предприятий. Это, по сути, пособники неонацизма сегодня», — поделилась своим мнением Светлана П.

Джотто ди Бондоне. Иуда, получающий плату за предательство

Некоторые комментаторы советуют злопыхателям России разорвать с ней все отношения и просто уехать в ту страну, жизнь в которой таким людям кажется более справедливой.

«Вообще, все недовольные могут собрать свои чемоданы и уехать хоть куда. Хоть на Украину, хоть в Европу, хоть в Африку. Что вы всё ноете? Государство у нас такое. Другого нет. И народ у нас такой. Другого у нас не будет. Не нравится — давай, до свидания!» — указывает Алексей К.

Часть людей уверены, что не простые люди являются угрозой для государства, а та часть элиты, которая готова пожертвовать своей страной ради коврижек из рук иностранцев.

«Основная проблема в России — это не население, которое чем-то там недовольно, а предательская элита, которая наживается на народе и готова сдать государство в угоду Западу. Вот таких следует наказывать самым жёстким способом. Людей трогать не надо. Со временем эмоции утихнут, и они примут данность», — уверен Александр М.

Ряд пользователей указывают на то, что только предательская элита способна стать причиной разрушения Российского государства.

«Советский Союз развалился не потому, что люди были страной недовольны. Изъяны, конечно, были, но кнопку самоуничтожения нажало руководство страны. Само, по своей воле, своей же собственной рукой. Поэтому Российской Федерации угрожает только одно — предатели во власти. Нарышкин, глава российской разведки, говорил, что в правительстве России одно время были кадровые агенты ЦРУ. Это не выдумка, а реальная угроза», — отмечает Арсений А.

Нашлись и те, кто уверены, что только принудительное очищение рядов руководства страны позволит обезопасить наше государство от предательского удара в спину.

«Самоочищение России — это, конечно, хорошо, но больше похоже на сказку. Враг нас не предаст. Америка не зря вкладывала миллиарды долларов в развал Российской Федерации. Не зря она пытается давить на российских олигархов в надежде, что они вцепятся в горло нашему руководству. В России не будет самоочищения, поэтому надо эту очистку проводить в ручном режиме. Пора «перебрать людишек» в российской элите», — пишет Сергей А.

Напомним, 17 марта пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о «самоочищении» России, отметив, что на фоне военной спецоперации РФ на Украине «очень много людей показывают свою сущность», в результате чего выясняется, что часть из них являются, «по-русски говоря, предателями».