Информация, согласно которой мирные жители, которым удалось вырваться из Мариуполя, удерживаемого украинскими неонацистами, в большинстве своём предпочитают временно перебраться в Россию, а не возвращаться на территорию, подконтрольную Киеву, вызвала бурное обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Главное, вывезти людей из зоны боевых действий, а уж то, куда они потом поедут, — дело второстепенное. Лишь бы живы были», — пишет Михаил Б.

Многие пользователи считают данный фактор крайне показательным, ведь жители Мариуполя теперь не понаслышке знают, что такое неонацизм и бандеровщина.

«Тут даже самые упоротые понимают, что, в случае переезда под контроль киевского режима, их снова будут использовать украинские нацисты в качестве живого щита. Мирным жителям этого точно не надо. А колонны в сторону России, помимо прочего, — это реальный показатель того, как себя ведут украинские фашисты по отношению к мирным жителям», — отметил Назар У.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Некоторые комментаторы отмечают, что сеть наполнена свидетельствами жителей Мариуполя, которые рассказывают о зверствах неонацистов, использовавших людей в качестве живого щита.

«Интересно, что на это скажет украинская пропаганда? Все эти люди агенты Кремля? Снято на «Мосфильме»? По-моему, все эти свидетельства — ярчайшие доказательства нацистской политики Киева. От них уже не отмахнуться. Все эти люди скоро вернутся домой и будут жить. Будут жить и помнить, кто их спас от нацистов», — указывает Максим Г.

Часть людей считает, что не стоит плохо думать о жителях Мариуполя, которые не уехали в Россию. Граждане уверены, что они так или иначе не станут поддерживать нынешнюю украинскую власть.

«Не думаю, что все решили уехать в Россию. Всё-таки часть людей имеет родственников на Украине. Они предпочитают поехать и отсидеться у бабушки в деревне. Всё-таки не у всех украинцев есть что-то общее с Россией. Это надо учитывать», — считает Павел О.

«Столько народу решило уехать, прокормить их будет непросто. Надеюсь, зачистят шушеру нацистскую, и люди вернутся к себе домой», — написал Максим Н.

Ряд пользователей опасается, что среди беженецев могут быть и террористы, готовые продолжать свои злодеяния уже на российской территории.

«Надо бдительно смотреть за теми, кто под всяческими предлогами решил поехать в Россию. Мало ли среди них будут какие-нибудь бандеровцы, готовые мстить нашему народу. Террористическую сущность украинских неонацистов никто не отменял. Нужно быть бдительными», — поделился своим мнением Ринат А.

Нашлись и те, кто отмечают, что терпение и милосердие борцов с нацизмом позволяют мирному населению Мариуполя спасти свои жизни, бежав из города, который был захвачен бандеровцами.

«Заметьте, что благодаря аккуратным действиям российских военных и Народной милиции ДНР мирные жители Мариуполя имеют возможность выехать из города. Им не дают это сделать нацики, но каждый день доказывает, что вырваться из бандеровского плена можно. Чем больше людей вырывается, тем меньше будет сопутствующих жертв мирняка во время скорого финального штурма города. Нацисты рано или поздно будут уничтожены», — убеждён Валентин В.

Напомним, 17 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому мирные жители, которым удалось вырваться из Мариуполя, удерживаемого украинскими неонацистами, в большинстве своём предпочитают временно перебраться в Россию, а не возвращаться на территорию, подконтрольную Киеву.