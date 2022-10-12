Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ушла от нескольких вопросов насчет ее прошлых комментариев касательно ноутбука сына президента США Джо БайденаХантера Байдена. В 2020 году Белый дом с уверенностью обвинил Россию в создании якобы ложного компромата на Хантера, однако на днях издание The New York Times подтвердило подлинность компромата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

На вопросы журналистов по поводу ложных обвинений против России со стороны Белого дома и махинаций Хантера, Псаки отвечала кратко: «Я бы направила вас в министерство юстиции, а также к представителям Хантера Байдена» или «Он не работает в правительстве».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Это станет проблемой для демократов в 2022 и 2024 годах. Теперь, когда NYT подтвердила правду, разумные люди потеряют веру», — пишет BitcoinSenpai.

«Он не работает в правительстве». Может быть, это и так, но он, несомненно, извлек выгоду из правительственной должности своего отца. Не говоря уже о том, что он был защищен от последствий со стороны того же «правительства», — отмечает whathappenedtocommonsense.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Хантер Байден

«Хантер Байден работал на своего отца, когда его отец был вице-президентом, и он использовал правительственные самолеты. Это означает, что он действительно работал на правительство. Это все есть и в ноутбуке…» — указывает wehavemettheenemyandheisus.

«Нынешний «житель» Белого дома втянул нас в очень опасные ситуации как с экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности. Интересно, что мы оказались висящими на ниточке благодаря вопросам, связанным с Украиной, Китаем и Россией… Наш лидер не способен предотвратить или должным образом отреагировать на текущие события из-за страха, что преступления его семьи будут раскрыты. Это бессовестно», — возмущается gaby237.

«Итак, если бы 17% не проголосовали так, как проголосовали, если бы им предоставили правдивую информацию, то Байден бы проиграл. Значит ли это, что демократы использовали дезинформацию, большие технологии и СМИ, чтобы повлиять на исход выборов? Разве это не неправильно?» — задает риторический вопрос mlite68968.

«Тссс, повестка дня о мошенничестве на выборах была сформулирована так, чтобы речь шла только о бюллетенях по почте. Если вы привнесете сюда подавление с помощью средств массовой информации, тогда возникнет законный вопрос», — отвечает upurs2.

«Демократы пытались использовать Минюст для манипулирования выборами 2016 года, но потерпели неудачу. Они попытались снова в 2020 году, и это сработало. Их действия заставили бы покраснеть Никсона. Будут ли они когда-нибудь привлечены к ответственности? Скорее всего, нет. Потребуется десятилетие, чтобы распутать этот клубок», — уверен rjr62226.

«Многие из нас распутали это за пять минут… двадцать миллионов фальшивых бюллетеней, подсчитанных после закрытия избирательных участков», — отвечает askmeno.

«Представьте себе, если бы это был ноутбук Эрика Трампа или Джареда Кушнера, это был бы скандал века с серебряной пулей. Демократы потребовали бы тысячи часов фиктивных слушаний и судебных процессов, и все это транслировалось бы по телевидению, чтобы они могли получить больше телевизионного времени для распространения своей лжи и пропаганды среди овец с промытыми мозгами», — указывает lyin'joeandthecacklin'hoe.

«Интересно, что год назад Псаки не направила репортеров в министерство юстиции, когда называла это дезинформацией. Хантер тогда тоже не работал на правительство», — вспоминает stillfloating.