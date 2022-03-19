Заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о том, что президент США Джозеф Байден, который назвал российского лидера Владимира Путина военным преступником, сам в 1999 году публично признал, что он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских лётчиков на уничтожение всех мостов на Дунае, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 18 марта в социальной сети ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Вы не понимаете, это другое…» — издевается Максим М.

Многие пользователи пришли к выводу, лицемерие американского президента не знает себе равных. Ведь руководство Америки осуществляло самые очевидные военные преступления, когда американская армия бомбила Сербию, когда вторгалась в Ирак, не говоря уже о других странах, которые были вогнаны обратно в каменный век после агрессии США.

«Это же другое, расскажут лживые американцы… Они же якобы помогали тогда Югославии разделиться. А людей они не убивали, они сами умерли», — пишет Валерия М.

Darko Dozet Бомбардировка Югославии. 1999

Некоторые комментаторы отмечают, что Байден, по сути, пытается обвинить российского лидера в том, чем занимался сам. Граждане предполагают, что американский президент пытается мерить своих коллег по себе.

«Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил послать американских пилотов уничтожить все мосты. Это я предложил забрать все запасы их горючего. Это я предложил все эти действия», — Байден, 1999 год. И этот подонок ещё смеет свою варежку разевать на Россию?» — удивляется Евгений К.

Часть людей полагает, что Америка пытается снять с себя ответственность за военные преступления, пытаясь замазать в этом всех окружающих.

«Это уже не первый раз, когда США выступает с миротворческими заявлениями, а сами при этом делают то, вы видим что. Просто разрушают очередную страну. Но якобы не сами, а чужими руками. Снимая с себя и вину и ответственность», — отметила Варвара С.

«Четыре последних президента США с радостной улыбкой на лицах не смущаясь убили более 1,5 млн мирных граждан. Но «кровавый тиран» у нас только Путин. Лицемерие, как оно есть», — пишет Павел Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка — первая страна, применившая атомное оружие против мирного населения.

«Американцы ещё за Хиросиму не ответили. Тем не менее, все сделали вид, что всё нормально. А ведь именно они возвели в обиход демократические бомбёжки мирного населения», — отмечает Иван В.

Взрыв американской атомной бомбы в Хиросиме. Япония. 1945

Нашлись и те, кто считают Соединённые Штаты источником опасности для всего мира, потому что эта страна позволяет себе совершать военные преступления и при этом заставляет окружающих воспринимать это как нечто само собой разумеющееся.

«Да про США давно всем известно. Страна-грабитель номер один в мире. Они за счёт этого и богатеют. Они и Россию в 90-х годах по-крупному ограбили. Политика у них такая — захватническая. Ничем не брезгуют для достижения своих целей. Байден — ястреб, хищник — самый яркий представитель преступной сущности США», — считает Татьяна С.

«Сволочи! Настоящие фашисты! Я одно точно знаю, пока эти янки есть, мир будет полыхать. На планете будут процветать смерть и голод. Власти США — это и есть военные преступники. Байден — самый лицемерный военный преступник в мире», — убеждён Рафаэль И.

Напомним, 17 марта генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин напомнил в своём Telegram-канале президенту США Джозефу Байдену, который назвал российского лидера Владимира Путина военным преступником, что американский политик в 1999 году публично признал, что он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских лётчиков на уничтожение всех мостов на Дунае. Рогозин отметил, что лично Байден повинен в смерти тысячи мирных людей, поэтому ему следовало бы «напомнить, кто военный преступник».