Беспрецедентное вливание Вашингтоном денег в Украину противоречит громким заявлениям США о том, что они хотят деэскалации конфликта с Россией. Только на текущей неделе Белый дом выделил Киеву военную помощь на общую сумму в $1 млрд. Тем не менее многие в мире до сих пор верят в образ Вашингтона как доброго и бескорыстного защитника.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

«Я не могу поверить, что в 2022 году до сих пор существуют взрослые люди, которые верят, что страна с многотриллионной оружейной промышленностью на самом деле хочет мира во всем мире», — написал в Twitter пользователь под ником @YeegaGeeDan. Американцы бурно отреагировали на данный твит.

«Те, кто так думает, являются взрослыми детьми», — отмечает @GanAgenda.

«США хотят мира во всем мире под их контролем», — пишет @delojo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Это их промышленность номер один. Кроме того, они легально выделяют налоговые деньги на военную промышленность всякий раз, когда создают конфликт. Они жаждут крови. Они питаются ей, как вампиры», — подчеркивает @RomanNasha.

«Военная машина США — это просто мафия богатых людей», — комментирует @JeffHillinChina.

«Тут тяжело спорить», — отмечает @Jerry_grey2002.

«Да. Особенно это касается отраслей, в которых доминируют США. Они работают вместе, чтобы поддерживать друг друга», — пишет @yl_sustainable.

«Ага! Видите, как подорожали акции этих производителей оружия? Они ведут себя как старые сигаретные компании, проводившие «независимые» исследования о пользе курения в 1950-х годах», — напоминает @sydbusinspector.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США. Оружие

«И вот я, американец, смотрю на потенциальных кандидатов в президенты и не нахожу ни одного, кто не был бы связан с корпорациями, получающими выгоду от глобальной нестабильности… Добро пожаловать в капитализм последней стадии», — делится @AJinTheRiver.

«Огромная оружейная промышленность и удаленность от Мирового Острова означает, что на Мировом Острове никогда не будет мира», — объясняет @zhxhcoder.

«Крупнейший экспорт Америки: оружие массового поражения, простое оружие и порнография…» — комментирует @chachacheah2.