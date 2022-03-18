Президент США Джо Байден пугает Китай предупреждениями о «серьезных последствиях» в случае, если Пекин поддержит действия России на Украине. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в случае сотрудничества Пекина с Москвой Белый дом «без сомнений примет меры». Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикаций The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Вопрос о сотрудничестве России с Китаем — это лишь прелюдия к гораздо более серьезному вопросу. Очень скоро Китаю, возможно, придется задать себе вопрос: «Что более ценно и важно для китайских интересов — Тайвань или торговля с Западом?» — пишет @Flagstaff4Biden.

«Ирония заключается в том, что лидер НАТО однажды сказал: «Мы не хотим жить в мире, где сверхдержава угрожает меньшей стране». Очевидно, США продолжают делать этот жест независимо от того, насколько велика страна, не говоря уже о размещении войск по всему миру и запугивании окружающих стран», — указывает @takitakirumpaa.

«Как добиться консенсуса с помощью угроз? Внешняя политика США стала причудливой», — отмечает @alwy001.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Си выбросит деньги на ветер, если окажет поддержку России. Рубль вот-вот объявит дефолт, а разваливающаяся российская экономика никогда не сможет выплатить кредиты или предложить поддержку взамен. К тому же Запад единодушен в вопросе Украины», — размышляет @venivelovici.

«Дело в том, что США нужно, чтобы Китай был на их стороне в этом деле. Угрозы в их адрес не помогут в этом деле. Китай — гораздо более крупный игрок, чем Россия. Санкции против него будут катастрофическими», — предполагает @alwy001.

«Когда я думаю о плюсах и минусах с точки зрения Китая, мне трудно понять, насколько разумно поддерживать Россию. Запад удивительно единодушен в своей реакции, и поддержка России мало что дает. Их лучшая ставка — приобрести российские активы подешевке и избежать конфликта», — уверен @howbouttomorrow.

«Китай не будет помогать России с оружием. Не искажайте историю. Мы хотим знать об украинских биолабораториях, мы хотим знать, почему НАТО продолжает расширяться на восток, мы хотим знать, из-за чего вся эта заваруха? Есть ли что-нибудь, связанное с украинскими биолабораториями?» — спрашивает @AlestoWoodman.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Биооружие

«Как США собираются наказать Китай? «Нет, Китай, ты больше не можешь использовать мой аккаунт Netflix»?» — иронизирует @HCUnderwood2.

«Может быть, уморить их голодом, поскольку Китай импортирует большую часть продовольствия с Запада… Или, знаете, тот факт, что их экономика также полностью зависит от экспорта на Запад…» — отвечает @noveltyforge.

«Тогда пострадают США, среди всех стран США будут нести на себе ответственность за то, что никогда не было их делом…» — уверен @eweh_david.

«Сначала все выглядело очень хорошо для США. Ослабить ЕС и Россию одновременно?! Но если они начнут воевать с Китаем, они могут быть маргинализированы или, по крайней мере, стать все более непопулярными в остальном мире. Зачем так рисковать ради Украины?!» — задается вопросом @AlexoV2.

Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает варианты прямой помощи России в сфере военного оборудования.