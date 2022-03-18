В середине марта 2022 года базирующийся в ОАЭ телеканал Al-Hadath сообщил о том, что Совет сотрудничества стран Персидского залива выступил посредником при организации мирных переговоров между правительством Йемена и оппозиционным движением «Ансаралла», члены которого известны как хуситы. По данным издания, решающую роль в переговорах сыграла Саудовская Аравия. Власти королевства предложили провести встречу в Эр-Рияде и выступили гарантом неприкосновенности делегации повстанцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Йемен

Позднее в СМИ появилась информация о том, что президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади согласился провести встречу со своими политическими противниками. По предварительным данным, хуситы также выступили в пользу переговоров, однако неизвестно, кто именно возглавит их делегацию. Скорее всего, для переговоров прибудут политические лидеры движения «Ансаралла», а также командующие ополчением хуситов и их вооружёнными силами.

Переговоры должны пройти в формате конференции с 29 марта по 7 апреля 2022 года. В ходе серии встреч стороны конфликта планируют обсудить ряд вопросов, касающихся прекращения политического кризиса, формирования нового правительства страны и реконструкции Йемена. Ряд арабоязычных изданий полагает, что встреча может стать первым шагом к окончанию войны, которая раздирает Йемен с 2015 года. Однако у будущих переговоров есть ряд нюансов.

U.S Defense Department Президент Йемена Хади в Пентагоне

Во-первых, неизвестно, что именно правительство Хади может предложить хуситам. После своего бегства из Йемена президент долгие годы проживает на территории Саудовской Аравии и утратил большую часть влияния, которым когда-то пользовался. Помимо территорий, находящихся под контролем хуситов, правительство Хади также не контролирует ряд южных регионов Йемена, находящихся под контролем местных сепаратистов из так называемого «Южного движения». Реальной власти Хади может хватить для того, чтобы подписать мирный договор с хуситами, однако обеспечить мир без помощи извне правительство Йемена вряд ли сможет.

Во-вторых, неизвестно, готовы ли хуситы отказаться от власти в стране. Несмотря на бедственное положение, которое переживает экономика страны, и жестокий гуманитарный кризис, повстанцы прочно удерживают контроль над Саной, Саадой, Ходейдой и рядом других регионов. Все попытки йеменской армии, поддерживаемой Саудовской Аравией, выбить хуситов с занимаемых ими позиций были отбиты с большими потерями для атакующей стороны. Более того, повстанцы регулярно совершают рейды на территорию Саудовской Аравии и в целом чувствуют себя более чем уверенно. В отличие от йеменского правительства в изгнании.

В-третьих, для большинства населения Йемена режим Хади стал олицетворением агрессии и насилия после того, как президент санкционировал применение саудовской военной авиации по мирным городам. В каком бы статусе политик ни вернулся на родину, вернуть себе популярность в народе ему вряд ли удастся.

И это лишь краткий список проблем, с которыми могут столкнуться стороны конфликта в ходе мирных переговоров. Ключевым фактором в вопросе заключения мира в Йемене стоит считать позицию Саудовской Аравии. На протяжении последних лет саудовские власти неоднократно называли хуситов «террористами», «иранскими наёмниками» и обещали продолжать операцию до победного конца. Однако на деле операция против хуситов обошлась военному бюджету Саудовской Аравии в миллиарды долларов, причём эти траты не привели к какому-либо серьёзному успеху на фронтах войны.

В случае, если переговоры стали следствием «усталости» саудовских властей от войны, существует реальный шанс, что переговоры приведут к достижению сколько-нибудь продолжительного мира. Однако если саудовцы намереваются продавить хуситов на уступки, мирная конференция с высокой долей вероятности зайдёт в тупик. При нынешнем раскладе на фронтах войны в Йемене у повстанцев нет ни малейших причин соглашаться на условия, которые их не устроят, а значит, война продолжится сразу же после окончания переговоров.

Dan Хусит. Йемен

Камнем преткновения на переговорах может стать вопрос о ликвидации ракетного арсенала хуситов, а также предприятий по производству наступательных вооружений. На этот шаг повстанцы решатся только в том случае, если им будут предоставлены 100%-ные гарантии безопасности, что, увы, крайне маловероятно.

Однако, даже несмотря на все «но», мирная конференция в Эр-Рияде, в том случае если на ней действительно встретятся стороны конфликта в Йемене, может послужить на пользу стране и её народу, измученному войной, голодом и эпидемиями. Перемирие на фронтах может быть использовано для поставок гуманитарных грузов, медикаментов и иной помощи. В первую очередь зерна, запасы которого в Йемене подходят к концу.

Вопрос в том, как долго продлится перемирие и готовы ли сами йеменцы забыть взаимные обиды? И, даже если так, позволят ли им это сделать «зарубежные партнёры»?