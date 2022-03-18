Ставка ЦБ РФ – 20%: а был ли выбор?
Перед сегодняшним заседанием совета директоров Банка России эксперты активно стали обсуждать вероятность того или иного решения ведомства по размеру ключевой ставки. Мнения, понятное дело, расходились: одни думали, что ставка останется на прежнем уровне, другие — что она будет повышена, чем Центробанк якобы «в очередной раз выстрелит в ногу экономике». Но мало кто между тем обратил внимание на то, что непосредственные участники экономической деятельности наращивают цены на продукцию. Причем больше всего ряд товаров подорожал именно за неделю до заседания Центробанка. То есть пока Банк России ставит заслоны валютным спекуляциям, спекуляция разворачивается вокруг товаров. Что, естественно, только раскручивает инфляцию. И на что, естественно, Банк России, по сути, должен реагировать повышением ставки. В итоге правы оказались те эксперты, которые ожидали прежнего размера ставки по итогам сегодняшнего заседания. Потому как, заметим, что касается роста цен — оправданного или спекулятивного, то для борьбы с этим явлением есть и другие инструменты. Что же касается продолжающихся спекуляций на финансовом рынке, то, напомним, как сообщали российские СМИ, ЦБ обратился к российским банкам с призывом усилить контроль за операциями клиентов, которые могут проводиться с целью обхода специальных экономических мер, принятых в соответствии с указами президента России Владимира Путина после введения антироссийских санкций. РБК сообщал накануне со ссылкой на письмо, направленное зампредом ЦБ Юрием Исаевым, что Центробанк также просит банки следить за нехарактерными покупками товаров, которые могут совершаться, чтобы в дальнейшем их перепродать.
О чем же говорили в эти дни эксперты? ИА REGNUM опубликовало мнение экономиста Владислава Жуковского, которым он поделился на своей странице в социальной сети. Он предполагал, что Центробанк снова повысит ставку, причем сильно — с 20 до 25% (или даже выше). Что в условиях, по мнению Жуковского, «отсутствия реальной поддержки экономики и бизнеса со стороны государства ещё сильнее обрушит производство, инвестиции, рабочие места и обесценивающиеся доходы граждан». Таким образом, как заключил эксперт, Банк России в очередной раз «выстрелит в ногу» экономике, промышленности и уровню жизни граждан РФ. В то же время портал «Финам» опубликовал точку зрения главного экономиста «Альфа-Банка» Наталии Орловой, которая отметила, что инфляция в России, по данным Росстата, достигла 2,1% за период с 5 по 11 марта и 3,4% с начала месяца. Эта цифра, по ее словам, выглядит негативно.
Но в контексте цифр Росстата уровень ключевой ставки ЦБ 20%, по мнению экономиста, выглядит вполне адекватным в данный момент. Орлова не ожидает дополнительного повышения ставки в ближайшее время, так как поддержка реального сектора, по ее словам, сейчас может оказаться важнее, чем подстройка ставки к уровню инфляционного давления.
Также накануне издание «Экономика сегодня» опубликовало материал под заголовком «Комплекс мер ЦБ РФ исключает необходимость повышения ключевой ставки», в котором напоминается, что в конце февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку на 10,5%, приведя ее к значению в 20%, что стало новым историческим максимумом, и говорится, что от сегодняшнего заседания ожидается решение о прежнем размере ставки. Несмотря на то, что ситуация в экономике нестандартная, текущая политика Центробанка действует на протяжении всего нескольких недель, отмечается в публикации, и «говорить о ее результатах и тем более пересмотре пока рано». К тому же представители ЦБ ранее отмечали, что высокая ставка сохранится до тех пор, пока есть необходимость предоставлять гражданам возможность сбережения капиталов в период высокой инфляции. Как сказал изданию заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов, стратегия, которой сейчас пользуется Банк России, очень похожа на то, что было применено в конце 2014 года.
В 1993 году, по его словам, показатель достигал 210% годовых, что указывает на то, что нынешняя ситуация не столь критична, если сравнивать с предшествующими потрясениями.
Помимо денежно-кредитной политики Банка России, замечает издание «Экономика сегодня», положительный эффект на экономику страны оказывают и другие меры, принятые в том числе самим ведомством. Для дальнейшего поддержания экономики необходимы новые инициативы, в то время как изменение уровня ключевой ставки вряд ли способно обеспечить нужный результат.
Был ли выбор у Центробанка, когда он повышал ставку до 20%, рассуждали накануне эксперты и в публикации издания «Пульс дня». Со ссылкой на интервью экономиста из НИУ ВШЭ Александра Челеховского «Московской газете» издание пишет, что предпринятые Центробанком меры по повышению ключевой ставки были оправданными.
Доведение ставки до 20% абсолютно правильным решением ранее называл и директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, также отметив корреспонденту ИА REGNUM, что Банк России как поднимает ставку, так и опускает ее.
На сегодняшнем заседании совет директоров Банка России принял в итоге решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, на фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.
В дальнейшем ведомство будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. На фоне неизбежного роста кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков из-за возросшей неопределенности, что привело к значимому ужесточению условий банковского кредитования, в ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности. Но принятые Банком России меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке и регуляторные послабления, а также правительственные программы льготного кредитования поддержат доступность кредитных ресурсов для предприятий, особенно в наиболее уязвимых секторах, и смягчат масштабы ожидаемого снижения экономической активности. В ближайшие кварталы произойдет и снижение ВВП, что в основном будет связано с факторами на стороне предложения и, как следствие, будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние. Дальнейшая траектория восстановления российской экономики, как сообщается на сайте регулятора, будет во многом зависеть от степени и скорости ее подстройки к новым условиям.