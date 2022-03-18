Группа политиков из Евросоюза попросила Нобелевский комитет продлить сроки выдвижения кандидатов на премию мира, чтобы номинировать украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут гороховый

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Новость обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие не понимают, за что Зеленского номинировать на указанную премию. Иные также отметили, что данная премия давно себя дискредитировала.

«Европейские политики предложили номинировать Владимира Зеленского и украинский народ на Нобелевскую премию мира в 2022 году. Единственное, непонятно, что Зеленский сделал для мира. Наверное, видеоролики. Лучше бы в своё время заставили его выполнять Минские соглашения. Больше пользы было бы», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Цитата из виде Пресс-службы Президента Украины Зеленский передал привет гражданам и подмигнул

«[Зеленский] предоставил Западу свою территорию для решения геополитических задач. Западу нужна не Украина, а Россия. Только дегенерат может этого не понимать», — отметил «Чубатый».

"Это давно уже не премия мира. Позор», — добавила Ольга.

«Ну эта премия дискредитировала себя давно. А денег он нахапал на миллион таких премий», — пишет I. K.

«Не уверен, что от Минских была бы польза, просто отодвинуло бы проблему. Проблема-то не в них, а в «партнерах», — отметил «Ешь».

"Премия даётся за борьбу против своего народа во благо Запада», — с сарказмом пояснил Павел.

«Минские он выполнить не мог! Потому, что он там ничего не решает», — добавил Alexander F.

«Надо же! Порошенко свои ногти на руках кровавых обгрыз от зависти! Теперь кровавых преступников награждают! Ну дела!..» — иронизирует Zoya.

«В англо-саксонской парадигме (в царстве тьмы) нобелевские барыши всегда отдают тем, кто занимается геноцидом», — отметил Владимир И.

«Если это произойдет (Зеленский получит премию — О. П.), то это обесценит саму премию как в этой номинации, так и в других. Так как вскроет всю неприглядность и зависимость ее организаторов», — прокомментировал новость Veniamin.

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«Горбачев тоже получил премию за развал СССР, так что риторика понятна», — написала Atamanova An_Pro.

«После того как ее (премию — О. П.) Обаме дали — премия себя дискредитировала», — отметил «Го Хом».

«Нобелевская премия мира в последнее время как позорная метка…» — не выдержал B C Rise.

«Какая Европа — такие и номинанты на премии. Ничего удивительного… всё как всегда — пора к этому привыкнуть», — подытожила Ольга.