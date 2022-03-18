Исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвал на фоне спецоперации на Украине глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Соответствующий призыв Кулеба опубликовал 17 марта в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Умный очень

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, Россию следует исключить из всех цивилизованных организаций и платформ за совершённые «злодеяния».

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Призыв украинского дипломата исключить Россию из всех цивилизованных организаций обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter и Facebook.

«А если не исключат, то что?» — задался вопросом Алексей Л.

«И кому хуже?» — не понимает Ирина Ж.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«На этот и подобные случаи всемирной цивилизации надо крутить фрагмент из «Бриллиантовой руки» с песенкой «А нам всё равно…». Пусть постепенно привыкают к новейшей форме цивилизации во главе с Россией!..» — иронизирует Игорь Ш.

«Единственный мудрый совет от… Кулебы. К черту эти говорильни бесполезные», — пишет Олег Г.

«Украина блестяще продемонстрировала все прелести «цивилизации», — не без сарказма написала Ирина П.

«Срочно пусть пишет в «Спортлото»!» — шутит Кирилл К.

«Уроды, которые даже над инвалидами издеваются, не пустив их на Параолимпиаду, это цивилизованное общество? Судя по всему, этот выкормыш Сороса из их рядов», — добавил Владимир Фёдорович.

«Какие организации Кулеба называет «цивилизованными»?» — недоумевает Алексей С.

«А зачем нам все эти якобы цивилизованные организации, которые не работают, а тупо тратят время и деньги впустую? Причем наши деньги, и немалые. Пусть друг с другом общаются, какая Россия плохая, а попрошайки типа Украины и шпротов (Прибалтики — М. Р.) с пшеками (Польшей — М. Р.) хорошие», — отреагировал Алексей Д.

«Да, уже давно надо самоисключиться из всяких ЮНЕСКО, ВОЗ, ВТО и т.п. контор!» — призвал Василий В.

«Скоро Россия исключит из цивилизации все эти организации», — с сарказмом отметил Игорь П.

Mil.ru Российская армия

«А где сейчас все эти «цивилизованные» организации? Все маски с этой цивилизации слетели. Деградированные организации! И нам с ними точно не по пути!» — прокомментировала новость Ксения К.

«Знаем мы вашу цивилизацию, бежим от неё сами сломя голову. Себе её оставьте», — с сарказмом добавила Юлия.

«В свете последних событий слово «цивилизация» потеряло свое значение», — пишет Маргарита Д.

«Пусть пишет в «лигу сексуальных реформ» ©. Если, конечно, умеет писать», — иронизирует Ростислав С.

«К сожалению, те площадки (организации — М.Р.)… давно потеряли право называться цивилизованными, так что в принципе не жалко», — подытожил Самсон С.