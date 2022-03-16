В Южной Корее обсудили намерение избранного президента поменять резиденцию.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По словам пресс-секретаря избранного президента Ким Ын Хе, избранный глава государства Юн Сок Ёль в ближайшее время перенесет свою резиденцию из Голубого дома, чтобы сделать правительственный комплекс доступным для свободного посещения.

«Мы вернем Голубой дом народу до того, как успеют распуститься первые весенние цветы», — сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, для нового офиса президента рассматривается высотное здание министерства иностранных дел, расположенное на центральной площади Кванхвамун, и комплекс министерства обороны, расположенный возле военной базы США в районе Ёнсан.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Юн Сок Ёль обещал разместить свой офис в правительственном комплексе в Кванхвамуне и открыть Голубой дом для публики.

По его мнению, нахождение лидера страны в охраняемом роскошном комплексе делает его недоступным для народа и нарушает связь с реальностью.

«Голубой дом на протяжении многих лет был символом абсолютизма, теперь же пришло время вернуть власть народу», — сказала Ким Ын Хе.

Korea.net Голубой дом. Сеул

По сообщениям южнокорейских СМИ, перенос резиденции обойдется в 1 трлн вон (~$824 млн). Комментируя это, Ким Ын Хе заверила, что сумма, затраченная на переезд, будет гораздо меньше, так как новая администрация «не будет тратить деньги налогоплательщиков впустую».

«Звучит как какой-то бред», — пишет kkmm***.

«Лучше бы построил дома для пострадавших от лесных пожаров на средства, предназначенные на перенос резиденции», — предлагает hko4***.

«Мне вот интересно, сейчас вопрос переноса резиденции является более срочным и неотложным, чем оказание помощи людям?» — интересуется tarc***.

«Юн один из тех, кто не заботится о средствах к существованию людей… Я не понимаю, о чем думали люди, выбравшие его президентом. Думаете, у него получится то, что не удалось Мун Чжэ Ину?» — недоумевает cyk3***.

«Просто заедь уже в Голубой дом да работай!» — предлагает nnte***.

«Судя по комментариям, большинство людей выступают против переноса президентской резиденции в Ёнсан», — пишет hmon***.

«Народ не смирится с тем, что он тратит огромные суммы на переезд», — сообщает 5054***.

«Это самая настоящая растрата налогов», — возмущается blue***.

«Юн, не выбрасывай деньги на ветер!» — просит seon***.

«А почему же он не смотрит на здание Верховной прокуратуры? Он уже там работал, так что не придется привыкать» — интересуется yjh8***.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

«К чему эти телодвижения?» — недоумевает brai***.

«Даже Мун отказался от затеи переезда из-за больших расходов и различных неудобств. Однако следующий президент, наплевав на дела поважнее, ищет себе новое место для резиденции», — возмущается humy***.

«Я уже чувствую, как уровень поддержки Юна начинает падать», — пишет hone***.

«Страна пытается бороться с пандемией коронавируса, поэтому, пожалуйста, позаботься о средствах к существованию людей», — призывает eunj***.

«Давайте переизберем президента, пока не поздно», — предлагает cgo5***.